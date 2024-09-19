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Минэнерго рассказало о работе единой цифровой платформы в энергетике - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго рассказало о работе единой цифровой платформы в энергетике
Минэнерго рассказало о работе единой цифровой платформы в энергетике - 19.09.2024, ПРАЙМ
Минэнерго рассказало о работе единой цифровой платформы в энергетике
Работа единой цифровой платформы в энергетике позволит составлять отраслевые заказы для предприятий промышленности и влиять на производство оборудования и... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T19:56+0300
2024-09-19T19:56+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Работа единой цифровой платформы в энергетике позволит составлять отраслевые заказы для предприятий промышленности и влиять на производство оборудования и запчастей для нужд топливно-энергетического комплекса, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы будем составлять отраслевые заказы для предприятий промышленности. У нас уже создана цифровая платформа, администратором которой является министерство энергетики... Мы ее сейчас детализируем", - рассказал Цивилев в своем выступлении на конференции "Совета производителей энергии". По словам министра, зарегистрированные на платформе компании могут направить заявку, какое оборудование и к какому сроку необходимо. "Эта программа собирает единый отраслевой заказ и предлагает участникам рынка, предприятиям промышленности присоединиться к изготовлению этой продукции. Мы будем составлять реестр производителей, который показывает высокую эффективность, поддерживать предприятия, которые эту эффективность будут развивать и убирать из реестра предприятия, которые будут неэффективны", - пояснил Цивилев. Таким образом, на основании единых стандартов и отраслевого заказа появится возможность влиять на изготовление оборудования и запасных частей для топливно-энергетической отрасли, отметил глава Минэнерго.
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россия
Энергетика, РОССИЯ
19:56 19.09.2024
 
Минэнерго рассказало о работе единой цифровой платформы в энергетике

Цивилев рассказал о работе цифровой платформы для отраслевых заказов в энергетике

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Работа единой цифровой платформы в энергетике позволит составлять отраслевые заказы для предприятий промышленности и влиять на производство оборудования и запчастей для нужд топливно-энергетического комплекса, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы будем составлять отраслевые заказы для предприятий промышленности. У нас уже создана цифровая платформа, администратором которой является министерство энергетики... Мы ее сейчас детализируем", - рассказал Цивилев в своем выступлении на конференции "Совета производителей энергии".
По словам министра, зарегистрированные на платформе компании могут направить заявку, какое оборудование и к какому сроку необходимо.
"Эта программа собирает единый отраслевой заказ и предлагает участникам рынка, предприятиям промышленности присоединиться к изготовлению этой продукции. Мы будем составлять реестр производителей, который показывает высокую эффективность, поддерживать предприятия, которые эту эффективность будут развивать и убирать из реестра предприятия, которые будут неэффективны", - пояснил Цивилев.
Таким образом, на основании единых стандартов и отраслевого заказа появится возможность влиять на изготовление оборудования и запасных частей для топливно-энергетической отрасли, отметил глава Минэнерго.
 
ЭнергетикаРОССИЯ
 
 
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