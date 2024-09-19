https://1prime.ru/20240919/minfin-851670700.html
Минфин спрогнозировал рост рынка исламского финансирования в России
Минфин спрогнозировал рост рынка исламского финансирования в России - 19.09.2024, ПРАЙМ
Минфин спрогнозировал рост рынка исламского финансирования в России
Потенциальный объем рынка исламского финансирования в России в ближайшие несколько лет может составить до 1 триллиона рублей, сообщил заместитель министра... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T14:57+0300
2024-09-19T14:57+0300
2024-09-19T14:57+0300
экономика
россия
минфин
исламский банкинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Потенциальный объем рынка исламского финансирования в России в ближайшие несколько лет может составить до 1 триллиона рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы в целом наблюдаем интерес граждан и бизнеса в этой сфере и видим, что потенциальный объем этого рынка в Российской Федерации в ближайшие несколько лет может составить до 1 триллиона рублей, что существенно для нашего рынка", - сказал Чебесков, комментируя рынок исламского финансирования на XVII Международной теологической научно-образовательной конференции "Чтения имени Галимджана Баруди". Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). "На данном этапе продолжительность эксперимента два года. Но мы думаем, что в следующем году будем предлагать парламенту продлять этот эксперимент и подготовим соответствующие законодательные предложения", - сказал Чебесков. Кроме того, тема исламского финансирования станет частью стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, отметил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин, исламский банкинг
Экономика, РОССИЯ, Минфин, исламский банкинг
Минфин спрогнозировал рост рынка исламского финансирования в России
Минфин: рынок исламских финансов в России может составить до 1 триллиона рублей
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Потенциальный объем рынка исламского финансирования в России в ближайшие несколько лет может составить до 1 триллиона рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Мы в целом наблюдаем интерес граждан и бизнеса в этой сфере и видим, что потенциальный объем этого рынка в Российской Федерации в ближайшие несколько лет может составить до 1 триллиона рублей, что существенно для нашего рынка", - сказал Чебесков, комментируя рынок исламского финансирования на XVII Международной теологической научно-образовательной конференции "Чтения имени Галимджана Баруди".
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
"На данном этапе продолжительность эксперимента два года. Но мы думаем, что в следующем году будем предлагать парламенту продлять этот эксперимент и подготовим соответствующие законодательные предложения", - сказал Чебесков.
Кроме того, тема исламского финансирования станет частью стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, отметил он.