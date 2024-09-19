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Минфин спрогнозировал рост рынка исламского финансирования в России - 19.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240919/minfin-851670700.html
Минфин спрогнозировал рост рынка исламского финансирования в России
Минфин спрогнозировал рост рынка исламского финансирования в России - 19.09.2024, ПРАЙМ
Минфин спрогнозировал рост рынка исламского финансирования в России
Потенциальный объем рынка исламского финансирования в России в ближайшие несколько лет может составить до 1 триллиона рублей, сообщил заместитель министра... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T14:57+0300
2024-09-19T14:57+0300
экономика
россия
минфин
исламский банкинг
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Потенциальный объем рынка исламского финансирования в России в ближайшие несколько лет может составить до 1 триллиона рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы в целом наблюдаем интерес граждан и бизнеса в этой сфере и видим, что потенциальный объем этого рынка в Российской Федерации в ближайшие несколько лет может составить до 1 триллиона рублей, что существенно для нашего рынка", - сказал Чебесков, комментируя рынок исламского финансирования на XVII Международной теологической научно-образовательной конференции "Чтения имени Галимджана Баруди". Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). "На данном этапе продолжительность эксперимента два года. Но мы думаем, что в следующем году будем предлагать парламенту продлять этот эксперимент и подготовим соответствующие законодательные предложения", - сказал Чебесков. Кроме того, тема исламского финансирования станет частью стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, отметил он.
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россия, минфин, исламский банкинг
Экономика, РОССИЯ, Минфин, исламский банкинг
14:57 19.09.2024
 
Минфин спрогнозировал рост рынка исламского финансирования в России

Минфин: рынок исламских финансов в России может составить до 1 триллиона рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Потенциальный объем рынка исламского финансирования в России в ближайшие несколько лет может составить до 1 триллиона рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Мы в целом наблюдаем интерес граждан и бизнеса в этой сфере и видим, что потенциальный объем этого рынка в Российской Федерации в ближайшие несколько лет может составить до 1 триллиона рублей, что существенно для нашего рынка", - сказал Чебесков, комментируя рынок исламского финансирования на XVII Международной теологической научно-образовательной конференции "Чтения имени Галимджана Баруди".
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
"На данном этапе продолжительность эксперимента два года. Но мы думаем, что в следующем году будем предлагать парламенту продлять этот эксперимент и подготовим соответствующие законодательные предложения", - сказал Чебесков.
Кроме того, тема исламского финансирования станет частью стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, отметил он.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинисламский банкинг
 
 
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