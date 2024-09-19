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Минпромторг намерен снизить долю импорта химической продукции в России - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг намерен снизить долю импорта химической продукции в России
Минпромторг намерен снизить долю импорта химической продукции в России - 19.09.2024, ПРАЙМ
Минпромторг намерен снизить долю импорта химической продукции в России
Долю импорта в РФ химической продукции планируется снизить к 2030 году до 30% благодаря новому нацпроекту, сообщил первый замминистра промышленности и торговли... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T15:49+0300
2024-09-19T15:49+0300
экономика
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – ПРАЙМ. Долю импорта в РФ химической продукции планируется снизить к 2030 году до 30% благодаря новому нацпроекту, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. "По факту мы ставим перед собой задачу по восстановлению базовых химических возможностей нашей страны, которые были в значительной степени утеряны в 90-е - 00-е под давлением, в том числе, европейских, американских бывших коллег. Сейчас Китай оказывает давление. В рамках проекта "Новые материалы и химия" мы говорим о 138 новых продуктах для фармацевтики, энергетики, электроники, сельского хозяйства и множества других секторов. И планируем снизить к 2030 году долю импорта по химической продукции до 30%", - сказал Осьмаков на заседании совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Он отметил, что речь идет о создании цепочек по максимально широкой номенклатуре - полиуретаны, спецполимеры, жирные кислотные спирты, эпоксидные и полиэфирные смолы, катализаторы, все, что касается углехимии, пребиотики, аминокислоты, закваски.
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россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
15:49 19.09.2024
 
Минпромторг намерен снизить долю импорта химической продукции в России

Минпромторг: долю импорта химической продукции в РФ планируется снизить до 30%

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – ПРАЙМ. Долю импорта в РФ химической продукции планируется снизить к 2030 году до 30% благодаря новому нацпроекту, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
"По факту мы ставим перед собой задачу по восстановлению базовых химических возможностей нашей страны, которые были в значительной степени утеряны в 90-е - 00-е под давлением, в том числе, европейских, американских бывших коллег. Сейчас Китай оказывает давление. В рамках проекта "Новые материалы и химия" мы говорим о 138 новых продуктах для фармацевтики, энергетики, электроники, сельского хозяйства и множества других секторов. И планируем снизить к 2030 году долю импорта по химической продукции до 30%", - сказал Осьмаков на заседании совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.
Он отметил, что речь идет о создании цепочек по максимально широкой номенклатуре - полиуретаны, спецполимеры, жирные кислотные спирты, эпоксидные и полиэфирные смолы, катализаторы, все, что касается углехимии, пребиотики, аминокислоты, закваски.
 
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