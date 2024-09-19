https://1prime.ru/20240919/minpromtorg-851671662.html
Минпромторг намерен снизить долю импорта химической продукции в России
Минпромторг намерен снизить долю импорта химической продукции в России - 19.09.2024, ПРАЙМ
Минпромторг намерен снизить долю импорта химической продукции в России
Долю импорта в РФ химической продукции планируется снизить к 2030 году до 30% благодаря новому нацпроекту, сообщил первый замминистра промышленности и торговли... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T15:49+0300
2024-09-19T15:49+0300
2024-09-19T15:49+0300
экономика
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_fa23c11ce80117650ccd88d158e243d1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – ПРАЙМ. Долю импорта в РФ химической продукции планируется снизить к 2030 году до 30% благодаря новому нацпроекту, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. "По факту мы ставим перед собой задачу по восстановлению базовых химических возможностей нашей страны, которые были в значительной степени утеряны в 90-е - 00-е под давлением, в том числе, европейских, американских бывших коллег. Сейчас Китай оказывает давление. В рамках проекта "Новые материалы и химия" мы говорим о 138 новых продуктах для фармацевтики, энергетики, электроники, сельского хозяйства и множества других секторов. И планируем снизить к 2030 году долю импорта по химической продукции до 30%", - сказал Осьмаков на заседании совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Он отметил, что речь идет о создании цепочек по максимально широкой номенклатуре - полиуретаны, спецполимеры, жирные кислотные спирты, эпоксидные и полиэфирные смолы, катализаторы, все, что касается углехимии, пребиотики, аминокислоты, закваски.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_cb3297107449424063ad118e61848a23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
Минпромторг намерен снизить долю импорта химической продукции в России
Минпромторг: долю импорта химической продукции в РФ планируется снизить до 30%
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – ПРАЙМ. Долю импорта в РФ химической продукции планируется снизить к 2030 году до 30% благодаря новому нацпроекту, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
"По факту мы ставим перед собой задачу по восстановлению базовых химических возможностей нашей страны, которые были в значительной степени утеряны в 90-е - 00-е под давлением, в том числе, европейских, американских бывших коллег. Сейчас Китай оказывает давление. В рамках проекта "Новые материалы и химия" мы говорим о 138 новых продуктах для фармацевтики, энергетики, электроники, сельского хозяйства и множества других секторов. И планируем снизить к 2030 году долю импорта по химической продукции до 30%", - сказал Осьмаков на заседании совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.
Он отметил, что речь идет о создании цепочек по максимально широкой номенклатуре - полиуретаны, спецполимеры, жирные кислотные спирты, эпоксидные и полиэфирные смолы, катализаторы, все, что касается углехимии, пребиотики, аминокислоты, закваски.