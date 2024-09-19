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Минцифры утвердило скидку операторам связи на частоты для сетей 5G
Минцифры утвердило скидку операторам связи на частоты для сетей 5G - 19.09.2024, ПРАЙМ
Минцифры утвердило скидку операторам связи на частоты для сетей 5G
Минцифры утвердило скидку операторам связи на частоты для сетей 5G, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T20:25+0300
2024-09-19T20:25+0300
2024-09-19T20:25+0300
экономика
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минцифры утвердило скидку операторам связи на частоты для сетей 5G, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. "В случае применения пользователем радиотехнологии стандарта 5G/IMT2020 и при наличии по состоянию на первое число первого месяца оплачиваемого квартала… не менее 95% зарегистрированных РЭС стандарта 5G/IMT-2020, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, ... применяется значение коэффициента КПЕРСП = 0,1", - сказано в приказе. Данный коэффициент будет применяться для радиотехнологий стандарта 5G/IMT2020 и его последующих модификаций, за исключением полосы радиочастот 24,25-29,5 ГГц. Для технологий же в указанной полосе радиочастот коэффициент составит 0,001. Изменения вступают в силу с 31 декабря 2024 года. Ранее такая же скидка применялась для частот LTE. По данным министерства, операторы связи экономили каждый год порядка 20 миллиардов рублей.
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россия, минцифры, 5g
Экономика, РОССИЯ, Минцифры, 5G
Минцифры утвердило скидку операторам связи на частоты для сетей 5G
Минцифры России утвердило скидку операторам связи на частоты для сетей 5G
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минцифры утвердило скидку операторам связи на частоты для сетей 5G, соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.
"В случае применения пользователем радиотехнологии стандарта 5G/IMT2020 и при наличии по состоянию на первое число первого месяца оплачиваемого квартала… не менее 95% зарегистрированных РЭС стандарта 5G/IMT-2020, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, ... применяется значение коэффициента КПЕРСП = 0,1", - сказано в приказе.
Данный коэффициент будет применяться для радиотехнологий стандарта 5G/IMT2020 и его последующих модификаций, за исключением полосы радиочастот 24,25-29,5 ГГц. Для технологий же в указанной полосе радиочастот коэффициент составит 0,001.
Изменения вступают в силу с 31 декабря 2024 года.
Ранее такая же скидка применялась для частот LTE. По данным министерства, операторы связи экономили каждый год порядка 20 миллиардов рублей.