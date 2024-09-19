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В ФРГ закрыли ряд криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег - 19.09.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ закрыли ряд криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег
В ФРГ закрыли ряд криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег - 19.09.2024, ПРАЙМ
В ФРГ закрыли ряд криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег
Правоохранительные органы Германии закрыли 47 криптовалютных обменников, которые, как утверждается, использовались для отмывания денег, говорится в заявлении... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T21:56+0300
2024-09-19T21:56+0300
мошенничество
германия
мошенничество
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Германии закрыли 47 криптовалютных обменников, которые, как утверждается, использовались для отмывания денег, говорится в заявлении Федерального ведомства уголовной полиции Германии. "Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне - Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью - и Федеральное ведомство уголовной полиции закрыли 47 базирующихся в Германии обменных сервисов, которые использовались для криминальных целей. Речь идёт о платформах, на которых можно было обменивать традиционные валюты и криптовалюты", - сказано в заявлении. Операторы отключенных сервисов обвиняются в том, что они умышленно не исполняли законные требования по борьбе с отмыванием денег (принцип "знай своего клиента"). Утверждается, что на указанных платформах можно было осуществлять обменные операции с криптовалютами и цифровыми валютами без регистрации и процедуры подтверждения личности. Сообщается, что среди пользователей указанного сервиса были группировки, занимающиеся вымогательством онлайн, торговцы в даркнете и операторы сетей ботов.
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германия, мошенничество
Мошенничество, ГЕРМАНИЯ, мошенничество
21:56 19.09.2024
 
В ФРГ закрыли ряд криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег

В ФРГ закрыли 47 криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Германии закрыли 47 криптовалютных обменников, которые, как утверждается, использовались для отмывания денег, говорится в заявлении Федерального ведомства уголовной полиции Германии.
"Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне - Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью - и Федеральное ведомство уголовной полиции закрыли 47 базирующихся в Германии обменных сервисов, которые использовались для криминальных целей. Речь идёт о платформах, на которых можно было обменивать традиционные валюты и криптовалюты", - сказано в заявлении.
Операторы отключенных сервисов обвиняются в том, что они умышленно не исполняли законные требования по борьбе с отмыванием денег (принцип "знай своего клиента"). Утверждается, что на указанных платформах можно было осуществлять обменные операции с криптовалютами и цифровыми валютами без регистрации и процедуры подтверждения личности.
Сообщается, что среди пользователей указанного сервиса были группировки, занимающиеся вымогательством онлайн, торговцы в даркнете и операторы сетей ботов.
 
МошенничествоГЕРМАНИЯмошенничество
 
 
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