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В ФРГ закрыли ряд криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег

В ФРГ закрыли ряд криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег - 19.09.2024, ПРАЙМ

В ФРГ закрыли ряд криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег

Правоохранительные органы Германии закрыли 47 криптовалютных обменников, которые, как утверждается, использовались для отмывания денег, говорится в заявлении... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T21:56+0300

2024-09-19T21:56+0300

2024-09-19T21:56+0300

мошенничество

германия

мошенничество

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Германии закрыли 47 криптовалютных обменников, которые, как утверждается, использовались для отмывания денег, говорится в заявлении Федерального ведомства уголовной полиции Германии. "Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне - Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью - и Федеральное ведомство уголовной полиции закрыли 47 базирующихся в Германии обменных сервисов, которые использовались для криминальных целей. Речь идёт о платформах, на которых можно было обменивать традиционные валюты и криптовалюты", - сказано в заявлении. Операторы отключенных сервисов обвиняются в том, что они умышленно не исполняли законные требования по борьбе с отмыванием денег (принцип "знай своего клиента"). Утверждается, что на указанных платформах можно было осуществлять обменные операции с криптовалютами и цифровыми валютами без регистрации и процедуры подтверждения личности. Сообщается, что среди пользователей указанного сервиса были группировки, занимающиеся вымогательством онлайн, торговцы в даркнете и операторы сетей ботов.

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германия, мошенничество