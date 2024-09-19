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Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах
Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах - 19.09.2024, ПРАЙМ
Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах
Использование национальных валют в расчетах между странами БРИКС превзошло объем расчетов в долларах, заявил заместитель председателя Торгово-промышленной... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T18:10+0300
2024-09-19T18:10+0300
экономика
брикс
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Использование национальных валют в расчетах между странами БРИКС превзошло объем расчетов в долларах, заявил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Самип Шастри."Я... полагаю, что он (объем использования нацвалют) уже превысил (объем использования долларов)... Страны очень рады торговать (с использованием своих валют)", — отметил он.По словам Шастри, использование национальных валют освобождает от дополнительных затрат, которые возникают при использовании доллара. Шастри также упомянул, что возможно появление единой валюты БРИКС после достижения странами объединения определенного экономического паритета.В июне министры иностранных дел стран БРИКС подчеркнули важность использования национальных валют для расчетов внутри объединения.
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брикс, нацвалюты
Экономика, БРИКС, нацвалюты
18:10 19.09.2024
 
Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах

Шастри: объем использования нацвалют уже превысил масштабы расчетов в долларах

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Использование национальных валют в расчетах между странами БРИКС превзошло объем расчетов в долларах, заявил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Самип Шастри.
"Я... полагаю, что он (объем использования нацвалют) уже превысил (объем использования долларов)... Страны очень рады торговать (с использованием своих валют)", — отметил он.
По словам Шастри, использование национальных валют освобождает от дополнительных затрат, которые возникают при использовании доллара. Шастри также упомянул, что возможно появление единой валюты БРИКС после достижения странами объединения определенного экономического паритета.
В июне министры иностранных дел стран БРИКС подчеркнули важность использования национальных валют для расчетов внутри объединения.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС
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ЭкономикаБРИКСнацвалюты
 
 
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