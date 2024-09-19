Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали НАТО тревожное предупреждение из-за F-16 - 19.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240919/nato-851667270.html
В США сделали НАТО тревожное предупреждение из-за F-16
В США сделали НАТО тревожное предупреждение из-за F-16 - 19.09.2024, ПРАЙМ
В США сделали НАТО тревожное предупреждение из-за F-16
Безопасность Североатлантического альянса находится под угрозой, если российские военнослужащие будут изучать обломки переданных украинцам истребителей F-16. Об | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T12:06+0300
2024-09-19T12:07+0300
вооружения
россия
украина
f-16
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/10/842001086_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_0f6600eac00f7ecf241a856a5676402a.jpg
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Безопасность Североатлантического альянса находится под угрозой, если российские военнослужащие будут изучать обломки переданных украинцам истребителей F-16. Об этом предупредил экс-сотрудник американского конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт, о чем он написал в статье для The National Interest."Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи", — сообщил эксперт.По его словам, если самолеты будут уничтожаться российскими войсками, то они смогут изучить компоненты истребителей и узнать все технологческие секреты. Таким образом, добавил Вейхерт, российне сделают свое вооружение более эффективным.В конце августа Генеральный штаб ВСУ сообщил о потере предоставленного Украине самолета F-16, причины этого выясняет спецкомиссия. В то же время, издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что F-16 разбился из-за ошибки пилота.
https://1prime.ru/20240909/f-16-851457069.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/10/842001086_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8f367e9d6bde8dafc7254df5bbc5ed13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, f-16, сша
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, F-16, США
12:06 19.09.2024 (обновлено: 12:07 19.09.2024)
 
В США сделали НАТО тревожное предупреждение из-за F-16

TNI: изучение обломков F-16 российскими военными угрожает НАТО

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкАмериканский многоцелевой лёгкий истребитель F-16
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Безопасность Североатлантического альянса находится под угрозой, если российские военнослужащие будут изучать обломки переданных украинцам истребителей F-16. Об этом предупредил экс-сотрудник американского конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт, о чем он написал в статье для The National Interest.
"Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи", — сообщил эксперт.
По его словам, если самолеты будут уничтожаться российскими войсками, то они смогут изучить компоненты истребителей и узнать все технологческие секреты. Таким образом, добавил Вейхерт, российне сделают свое вооружение более эффективным.
В конце августа Генеральный штаб ВСУ сообщил о потере предоставленного Украине самолета F-16, причины этого выясняет спецкомиссия. В то же время, издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что F-16 разбился из-за ошибки пилота.
Военнослужащие ВВС Пакистана во время тренировок на F-16 на базе в США - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
НАТО может привлечь пилотов F-16 в отставке к обучению ВСУ
9 сентября, 17:47
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАF-16США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала