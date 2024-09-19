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В США сделали НАТО тревожное предупреждение из-за F-16
В США сделали НАТО тревожное предупреждение из-за F-16 - 19.09.2024, ПРАЙМ
В США сделали НАТО тревожное предупреждение из-за F-16
Безопасность Североатлантического альянса находится под угрозой, если российские военнослужащие будут изучать обломки переданных украинцам истребителей F-16. Об | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T12:06+0300
2024-09-19T12:06+0300
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Безопасность Североатлантического альянса находится под угрозой, если российские военнослужащие будут изучать обломки переданных украинцам истребителей F-16. Об этом предупредил экс-сотрудник американского конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт, о чем он написал в статье для The National Interest."Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи", — сообщил эксперт.По его словам, если самолеты будут уничтожаться российскими войсками, то они смогут изучить компоненты истребителей и узнать все технологческие секреты. Таким образом, добавил Вейхерт, российне сделают свое вооружение более эффективным.В конце августа Генеральный штаб ВСУ сообщил о потере предоставленного Украине самолета F-16, причины этого выясняет спецкомиссия. В то же время, издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что F-16 разбился из-за ошибки пилота.
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россия, украина, f-16, сша
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, F-16, США
В США сделали НАТО тревожное предупреждение из-за F-16
TNI: изучение обломков F-16 российскими военными угрожает НАТО
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ.
Безопасность Североатлантического альянса находится под угрозой, если российские военнослужащие будут изучать обломки переданных украинцам истребителей F-16. Об этом предупредил экс-сотрудник американского конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт, о чем он написал в статье
для The National Interest.
"Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи", — сообщил эксперт.
По его словам, если самолеты будут уничтожаться российскими войсками, то они смогут изучить компоненты истребителей и узнать все технологческие секреты. Таким образом, добавил Вейхерт, российне сделают свое вооружение более эффективным.
В конце августа Генеральный штаб ВСУ сообщил о потере предоставленного Украине самолета F-16, причины этого выясняет спецкомиссия. В то же время, издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что F-16 разбился из-за ошибки пилота.
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