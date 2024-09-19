https://1prime.ru/20240919/nato-851676919.html

НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг

НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг - 19.09.2024, ПРАЙМ

НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в разрушении диалога между Россией и НАТО, заявив, что альянс был готов к диалогу и предпринимал... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T19:39+0300

2024-09-19T19:39+0300

2024-09-19T19:39+0300

политика

россия

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в разрушении диалога между Россией и НАТО, заявив, что альянс был готов к диалогу и предпринимал усилия по его сохранению."Ответственность за разрушение диалога Россия-НАТО, несет Россия, потому что мы действительно пытались. Мы пытались, в 90-х и даже достигли прогресса, подписав основополагающий акт Россия-НАТО, учредили Совет Россия-НАТО, осуществляли совместную деятельность. Также был достигнут прогресс в двусторонних отношениях РФ и США, в частности, по контролю за вооружениями", — отметил он в беседе с журналистами.Он упомянул о встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в апреле 2021 года и отметил попытки наладить отношения с Россией. Столтенберг также отметил, что Россия продолжает возражать против расширения НАТО, утверждая, что это приводит к конфронтации, а не к безопасности. Он подчеркнул, что Москва должна быть приглашена к диалогу на равноправной основе.

https://1prime.ru/20240919/stoltenberg-851676002.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, йенс столтенберг