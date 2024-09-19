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НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг - 19.09.2024, ПРАЙМ
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НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг
НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг - 19.09.2024, ПРАЙМ
НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в разрушении диалога между Россией и НАТО, заявив, что альянс был готов к диалогу и предпринимал... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T19:39+0300
2024-09-19T19:39+0300
политика
россия
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в разрушении диалога между Россией и НАТО, заявив, что альянс был готов к диалогу и предпринимал усилия по его сохранению."Ответственность за разрушение диалога Россия-НАТО, несет Россия, потому что мы действительно пытались. Мы пытались, в 90-х и даже достигли прогресса, подписав основополагающий акт Россия-НАТО, учредили Совет Россия-НАТО, осуществляли совместную деятельность. Также был достигнут прогресс в двусторонних отношениях РФ и США, в частности, по контролю за вооружениями", — отметил он в беседе с журналистами.Он упомянул о встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в апреле 2021 года и отметил попытки наладить отношения с Россией. Столтенберг также отметил, что Россия продолжает возражать против расширения НАТО, утверждая, что это приводит к конфронтации, а не к безопасности. Он подчеркнул, что Москва должна быть приглашена к диалогу на равноправной основе.
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россия, нато, йенс столтенберг
Политика, РОССИЯ, НАТО, Йенс Столтенберг
19:39 19.09.2024
 
НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк*Генсек НАТО Й.Столтенберг
*Генсек НАТО Й.Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в разрушении диалога между Россией и НАТО, заявив, что альянс был готов к диалогу и предпринимал усилия по его сохранению.
"Ответственность за разрушение диалога Россия-НАТО, несет Россия, потому что мы действительно пытались. Мы пытались, в 90-х и даже достигли прогресса, подписав основополагающий акт Россия-НАТО, учредили Совет Россия-НАТО, осуществляли совместную деятельность. Также был достигнут прогресс в двусторонних отношениях РФ и США, в частности, по контролю за вооружениями", — отметил он в беседе с журналистами.
Он упомянул о встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в апреле 2021 года и отметил попытки наладить отношения с Россией. Столтенберг также отметил, что Россия продолжает возражать против расширения НАТО, утверждая, что это приводит к конфронтации, а не к безопасности. Он подчеркнул, что Москва должна быть приглашена к диалогу на равноправной основе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
"Не гарантирует безопасность". Столтенберг оценил внешнюю политику США и ЕС
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ПолитикаРОССИЯНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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