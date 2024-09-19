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В Москве упали продажи новостроек

В Москве упали продажи новостроек - 19.09.2024, ПРАЙМ

В Москве упали продажи новостроек

Продажи первичного жилья в Москве в августе 2024 года снизились в сравнении с августом прошлого года на 57 процентов - до пяти тысяч договоров долевого участия... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T09:51+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в августе 2024 года снизились в сравнении с августом прошлого года на 57 процентов - до пяти тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), по отношению к июлю текущего года показатель снизился на 32%, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости в августе было зарегистрировано 8,7 тысячи ДДУ, что на 47 процентов меньше в годовой динамике и на 25 процентов ниже итогов июля, указывается в сообщении. Всего в январе-августе 2024 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 89,1 тысячи ДДУ в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на семь процентов уступает результатам аналогичного периода прошлого года. По результатам восьми месяцев текущего года число зарегистрированных сделок с квартирами (57,3 тысячи) сократилось в годовом исчислении на 13%. При этом нежилой сегмент показал рост на семь процентов - до 31,8 тысячи ДДУ. Это превышает данные января-августа всех предыдущих лет, подчеркивается в сообщении. Как сообщил Росреестр ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в августе снизилось в годовом выражении на 36 процентов - до 11,2 тысячи. За восемь месяцев продажи вторички сократились на 18 процентов - до 90,3 тысячи сделок.

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россия, недвижимость, новостройки