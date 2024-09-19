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Раскрыто, какие страны в ЕС сильнее всех зависят от импорта нефтепродуктов

Раскрыто, какие страны в ЕС сильнее всех зависят от импорта нефтепродуктов - 19.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, какие страны в ЕС сильнее всех зависят от импорта нефтепродуктов

По результатам первого полугодия текущего года Нидерланды, Словения и Латвия сильнее всего среди всех стран Европейского союза полагаются на импорт... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T06:48+0300

2024-09-19T06:48+0300

2024-09-19T06:48+0300

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нефтепродукты

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. По результатам первого полугодия текущего года Нидерланды, Словения и Латвия сильнее всего среди всех стран Европейского союза полагаются на импорт нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.Так, лидером в списке зависимых от поставок нефтепродуктов среди европейских стран стала Мальта - соотношение ее импорта к объему "осевших" внутри государства нефтепродуктов составило 622 процентов.В перечень стран, больше всего полагающихся на импорт товаров из нефти, также вошли Нидерланды - 304 процента, Словения - 210 процентов и Латвия - 133 процента. Еще одной прибалтийской страной, чей импорт значительно превышает объемы необходимых ей нефтепродуктов, стала Эстония со 125 процентами.Больше половины от необходимых нефтепродуктов ввозят из других стран Дания (90 процентов), Ирландия (87 процентов), Словакия (76 процентов), Швеция (74 процента), Финляндия (62 процента), Франция (58 процентов), Венгрия (55 процентов), Австрия (53 процента) и Чехия (50 процентов). Болгария, Испания, Польша, Португалия, Румыния, Германия и Греция покупают за рубежом треть от своих потребностей в продуктах нефтепереработки. А меньше всего зависимыми от импорта оказались Италия и Литва, где он составляет около четверти. В среднем зависимость стран Евросоюза от импорта нефтепродуктов составила 64,9 процента по итогам первых шести месяцев. По сравнению с таким же периодом прошлого года она выросла на 1,1 процентного пункта.

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россия, ес, нефтепродукты