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СМИ предупредило о скором удорожании одежды российских брендов

СМИ предупредило о скором удорожании одежды российских брендов - 19.09.2024, ПРАЙМ

СМИ предупредило о скором удорожании одежды российских брендов

До конца 2024 года одежда российских брендов может подорожать на 22 процента, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на исследование Fashion Factory School. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T11:35+0300

2024-09-19T11:35+0300

2024-09-19T11:35+0300

россия

одежда

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. До конца 2024 года одежда российских брендов может подорожать на 22 процента, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на исследование Fashion Factory School.Отмечается, что речь идет о стоимости новых демисезонных и зимних коллекций. Удорожание одежды неизбежно на фоне роста себестоимости тканей (+21 процент с начала года), фурнитуры (+19 процентов) и дополнительных материалов (+20 процентов).Также газета утверждает, что также возросла стоимость пошива изделий в связи с ростом зарплат на порядка 12–18 процентов.

https://1prime.ru/20240605/wildberries-848871853.html

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россия, одежда