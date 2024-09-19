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СМИ предупредило о скором удорожании одежды российских брендов - 19.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ предупредило о скором удорожании одежды российских брендов
СМИ предупредило о скором удорожании одежды российских брендов - 19.09.2024, ПРАЙМ
СМИ предупредило о скором удорожании одежды российских брендов
До конца 2024 года одежда российских брендов может подорожать на 22 процента, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на исследование Fashion Factory School. | 19.09.2024, ПРАЙМ
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россия
одежда
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. До конца 2024 года одежда российских брендов может подорожать на 22 процента, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на исследование Fashion Factory School.Отмечается, что речь идет о стоимости новых демисезонных и зимних коллекций. Удорожание одежды неизбежно на фоне роста себестоимости тканей (+21 процент с начала года), фурнитуры (+19 процентов) и дополнительных материалов (+20 процентов).Также газета утверждает, что также возросла стоимость пошива изделий в связи с ростом зарплат на порядка 12–18 процентов.
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россия, одежда
РОССИЯ, одежда
11:35 19.09.2024
 
СМИ предупредило о скором удорожании одежды российских брендов

"Ведомости": одежда российских брендов может подорожать на 22% до конца года

© Фото : Unsplash/Artificial PhotographyМагазин одежды
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© Фото : Unsplash/Artificial Photography
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. До конца 2024 года одежда российских брендов может подорожать на 22 процента, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на исследование Fashion Factory School.
Отмечается, что речь идет о стоимости новых демисезонных и зимних коллекций. Удорожание одежды неизбежно на фоне роста себестоимости тканей (+21 процент с начала года), фурнитуры (+19 процентов) и дополнительных материалов (+20 процентов).
Также газета утверждает, что также возросла стоимость пошива изделий в связи с ростом зарплат на порядка 12–18 процентов.
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РОССИЯодежда
 
 
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