https://1prime.ru/20240919/opk-851672963.html

"Ритмично и четко". Путин оценил работу предприятий российского ОПК

"Ритмично и четко". Путин оценил работу предприятий российского ОПК - 19.09.2024, ПРАЙМ

"Ритмично и четко". Путин оценил работу предприятий российского ОПК

Предприятия российского ОПК работают ритмично и четко для обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции, современным оружием, техникой,... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T16:36+0300

2024-09-19T16:36+0300

2024-09-19T16:52+0300

вооружения

россия

владимир путин

впк

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Предприятия российского ОПК работают ритмично и четко для обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции, современным оружием, техникой, боеприпасами и снаряжением, заявил президент России Владимир Путин."В наши дни предприятия ОПК работают ритмично, четко. Делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку", - заявил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.Он также отметил, что Россия значительно увеличила выпуск востребованного оружия с учетом боевого опыта и улучшила его характеристики. Глава государства также выразил признание специалистам ОПК, которые, работая на передовой вместе с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники и ремонтируют ее в кратчайшие сроки даже в условиях боевых действий.Глава государства также заявил о важности помощи организациям "народного" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в запуске своих разработок в производство. Он отметил, что наряду с крупными компаниями и концернами, налаживание серийного производства беспилотников также осуществляется организациями народного ОПК, и их продукция не уступает в надежности и эффективности использования крупным предприятиям.Путин отметил, что Минобороны и Народный фронт сделали многое для развития потенциала народного ОПК и призвал развивать это сотрудничество, помогая организациям ОПК запускать свои разработки в производство и устранять все препятствия, мешающие поставке беспилотников в военные части.

https://1prime.ru/20240918/putin-851659835.html

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россия, владимир путин, впк