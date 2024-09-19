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"Ритмично и четко". Путин оценил работу предприятий российского ОПК
"Ритмично и четко". Путин оценил работу предприятий российского ОПК - 19.09.2024, ПРАЙМ
"Ритмично и четко". Путин оценил работу предприятий российского ОПК
Предприятия российского ОПК работают ритмично и четко для обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции, современным оружием, техникой,... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T16:36+0300
2024-09-19T16:36+0300
2024-09-19T16:52+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Предприятия российского ОПК работают ритмично и четко для обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции, современным оружием, техникой, боеприпасами и снаряжением, заявил президент России Владимир Путин."В наши дни предприятия ОПК работают ритмично, четко. Делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку", - заявил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.Он также отметил, что Россия значительно увеличила выпуск востребованного оружия с учетом боевого опыта и улучшила его характеристики. Глава государства также выразил признание специалистам ОПК, которые, работая на передовой вместе с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники и ремонтируют ее в кратчайшие сроки даже в условиях боевых действий.Глава государства также заявил о важности помощи организациям "народного" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в запуске своих разработок в производство. Он отметил, что наряду с крупными компаниями и концернами, налаживание серийного производства беспилотников также осуществляется организациями народного ОПК, и их продукция не уступает в надежности и эффективности использования крупным предприятиям.Путин отметил, что Минобороны и Народный фронт сделали многое для развития потенциала народного ОПК и призвал развивать это сотрудничество, помогая организациям ОПК запускать свои разработки в производство и устранять все препятствия, мешающие поставке беспилотников в военные части.
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россия, владимир путин, впк
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, ВПК
"Ритмично и четко". Путин оценил работу предприятий российского ОПК
Путин: предприятия российского ОПК работают ритмично и четко
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Предприятия российского ОПК работают ритмично и четко для обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции, современным оружием, техникой, боеприпасами и снаряжением, заявил президент России Владимир Путин.
"В наши дни предприятия ОПК работают ритмично, четко. Делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку", - заявил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
Он также отметил, что Россия значительно увеличила выпуск востребованного оружия с учетом боевого опыта и улучшила его характеристики. Глава государства также выразил признание специалистам ОПК, которые, работая на передовой вместе с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники и ремонтируют ее в кратчайшие сроки даже в условиях боевых действий.
Глава государства также заявил о важности помощи организациям "народного" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в запуске своих разработок в производство. Он отметил, что наряду с крупными компаниями и концернами, налаживание серийного производства беспилотников также осуществляется организациями народного ОПК, и их продукция не уступает в надежности и эффективности использования крупным предприятиям.
Путин отметил, что Минобороны и Народный фронт сделали многое для развития потенциала народного ОПК и призвал развивать это сотрудничество, помогая организациям ОПК запускать свои разработки в производство и устранять все препятствия, мешающие поставке беспилотников в военные части.
Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин