https://1prime.ru/20240919/oruzhie-851669933.html

"На радость России". США исчерпали до дна снарядные ресурсы для Киева

"На радость России". США исчерпали до дна снарядные ресурсы для Киева - 19.09.2024, ПРАЙМ

"На радость России". США исчерпали до дна снарядные ресурсы для Киева

Украине грозит нехватка боеприпасов, так как Соединенные Штаты исчерпали до дна свои запасы для помощи Киеву, говорится в материале польского издания Forsal. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T14:27+0300

2024-09-19T14:27+0300

2024-09-19T14:27+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Украине грозит нехватка боеприпасов, так как Соединенные Штаты исчерпали до дна свои запасы для помощи Киеву, говорится в материале польского издания Forsal."В России радость: стало известно, что в ближайшее время Украине будет нечем стрелять по русским беспилотникам, ракетам и солдатам. Не помогут даже США, которые признались, что их ресурсы вычерпаны до дна", — сказано в публикации.Автор статьи заметил, что ранее Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой ускорить поставки вооружения, так как Украине не хватает средств для оснащения новых подразделений. В частности, ВСУ нуждаются в ракетах для систем Patriot и артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм.Пентагон в свою очередь объяснил, что причина не в отсутствии денег, а в ограниченности запасов боеприпасов, которые могут повлиять на боеготовность американской армии. Соединенные Штаты имеют достаточное количество боеприпасов для помощи Украине, но их расход может оставить американскую армию без защиты.Кроме того, производственные мощности американского военно-промышленного комплекса ограничены, и построение новых заводов может занять год. Поэтому, пока Украине необходимо обойтись тем запасом, который имеется в настоящее время, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240910/oruzhie-851483017.html

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всу, украина