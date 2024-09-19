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Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане
Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане - 19.09.2024, ПРАЙМ
Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане
Генеральный секретарь движения "Хезболла" Хасан Насрулла заявил, что Израиль получит ответ на подрывы коммуникационных устройств в Ливане. Сообщение лидера... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T18:52+0300
2024-09-19T18:52+0300
2024-09-19T18:52+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь движения "Хезболла" Хасан Насрулла заявил, что Израиль получит ответ на подрывы коммуникационных устройств в Ливане. Сообщение лидера движения транслировали государственные телеканалы."Ответ, несомненно, будет", — отметил он.В разных частях Ливана 17 и 18 сентября были взорваны средства связи, в том числе пейджеры и рации, в результате чего погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Причина одновременной детонации тысяч устройств пока неизвестна, но "Хезболла" и ливанские власти возложили ответственность на Израиль. Израильские власти пока не комментировали свою причастность к произошедшему.
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ливан, израиль, хезболла
Политика, ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, Хезболла
Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане
Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь движения "Хезболла" Хасан Насрулла заявил, что Израиль получит ответ на подрывы коммуникационных устройств в Ливане. Сообщение лидера движения транслировали государственные телеканалы.
"Ответ, несомненно, будет", — отметил он.
В разных частях Ливана 17 и 18 сентября были взорваны средства связи, в том числе пейджеры и рации, в результате чего погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Причина одновременной детонации тысяч устройств пока неизвестна, но "Хезболла" и ливанские власти возложили ответственность на Израиль. Израильские власти пока не комментировали свою причастность к произошедшему.
Вы удивитесь. Куда ведут следы от взрывов пейджеров в Ливане