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Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане
Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане - 19.09.2024, ПРАЙМ
Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане
Генеральный секретарь движения "Хезболла" Хасан Насрулла заявил, что Израиль получит ответ на подрывы коммуникационных устройств в Ливане. Сообщение лидера... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T18:52+0300
2024-09-19T18:52+0300
политика
ливан
израиль
хезболла
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь движения "Хезболла" Хасан Насрулла заявил, что Израиль получит ответ на подрывы коммуникационных устройств в Ливане. Сообщение лидера движения транслировали государственные телеканалы."Ответ, несомненно, будет", — отметил он.В разных частях Ливана 17 и 18 сентября были взорваны средства связи, в том числе пейджеры и рации, в результате чего погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Причина одновременной детонации тысяч устройств пока неизвестна, но "Хезболла" и ливанские власти возложили ответственность на Израиль. Израильские власти пока не комментировали свою причастность к произошедшему.
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ливан
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ливан, израиль, хезболла
Политика, ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, Хезболла
18:52 19.09.2024
 
Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане

Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане

© Фото : Unsplash/Sara CaladoБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© Фото : Unsplash/Sara Calado
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь движения "Хезболла" Хасан Насрулла заявил, что Израиль получит ответ на подрывы коммуникационных устройств в Ливане. Сообщение лидера движения транслировали государственные телеканалы.
"Ответ, несомненно, будет", — отметил он.
В разных частях Ливана 17 и 18 сентября были взорваны средства связи, в том числе пейджеры и рации, в результате чего погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Причина одновременной детонации тысяч устройств пока неизвестна, но "Хезболла" и ливанские власти возложили ответственность на Израиль. Израильские власти пока не комментировали свою причастность к произошедшему.
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
Вы удивитесь. Куда ведут следы от взрывов пейджеров в Ливане
11:49
 
ПолитикаЛИВАНИЗРАИЛЬХезболла
 
 
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