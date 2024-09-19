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PayPal введет комиссию за обслуживания неактивных счетов россиян
PayPal введет комиссию за обслуживания неактивных счетов россиян - 19.09.2024, ПРАЙМ
PayPal введет комиссию за обслуживания неактивных счетов россиян
Платежная система PayPal с 7 октября вводит комиссию за продление обслуживания счетов, которые были неактивны в течение 12 месяцев, говорится в сообщении на... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T15:37+0300
2024-09-19T15:37+0300
2024-09-19T15:37+0300
экономика
комиссия
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Платежная система PayPal с 7 октября вводит комиссию за продление обслуживания счетов, которые были неактивны в течение 12 месяцев, говорится в сообщении на официальном сайте платежной системы. "Уведомление о внесении изменений в Соглашение с PayPal в Российской Федерации. Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев", - говорится в сообщении. В материалах говорится, что за продление обслуживания раз в год взыскивается комиссия в размере 3500 рублей с тех счетов PayPal, на которых имеется остаток средств и которые были неактивны в последние 12 месяцев. Отмечается, что комиссия может быть списана в том же размере в другой валюте или сумме остатка на счете (если на момент списания остаток в рублевом эквиваленте составлял менее 3500 рублей). Указывается, что неактивный счет означает, что владелец не входил в свой счет PayPal или не использовал его для вывода средств последние 12 месяцев. "Если вы хотите отклонить эти изменения, вы должны закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу, указанной в Соглашении с пользователем", - говорится в материалах.
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комиссия
PayPal введет комиссию за обслуживания неактивных счетов россиян
PayPal с 7 октября вводит комиссию за обслуживания неактивных счетов россиян
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Платежная система PayPal с 7 октября вводит комиссию за продление обслуживания счетов, которые были неактивны в течение 12 месяцев, говорится в сообщении на официальном сайте платежной системы.
"Уведомление о внесении изменений в Соглашение с PayPal в Российской Федерации. Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев", - говорится в сообщении.
В материалах говорится, что за продление обслуживания раз в год взыскивается комиссия в размере 3500 рублей с тех счетов PayPal, на которых имеется остаток средств и которые были неактивны в последние 12 месяцев.
Отмечается, что комиссия может быть списана в том же размере в другой валюте или сумме остатка на счете (если на момент списания остаток в рублевом эквиваленте составлял менее 3500 рублей).
Указывается, что неактивный счет означает, что владелец не входил в свой счет PayPal или не использовал его для вывода средств последние 12 месяцев.
"Если вы хотите отклонить эти изменения, вы должны закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу, указанной в Соглашении с пользователем", - говорится в материалах.