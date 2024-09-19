https://1prime.ru/20240919/peydzher-851666500.html

Вы удивитесь. Куда ведут следы от взрывов пейджеров в Ливане

Вы удивитесь. Куда ведут следы от взрывов пейджеров в Ливане - 19.09.2024, ПРАЙМ

Вы удивитесь. Куда ведут следы от взрывов пейджеров в Ливане

МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. След от пейджеров, которые взорвались в Ливане около 15:30 во вторник, убив или искалечив тысячи людей и вызвав опасения по поводу новой | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T11:49+0300

2024-09-19T11:49+0300

2024-09-19T11:49+0300

взрыв

ливан

"моссад"

разведка

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МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. След от пейджеров, которые взорвались в Ливане около 15:30 во вторник, убив или искалечив тысячи людей и вызвав опасения по поводу новой войны на Ближнем Востоке, ведет к небольшому венгерскому предприятию BAC, которое изготавливало их по коммерческому соглашению, связанному с тайваньской компанией Gold Apollo, чей бренд был указан на устройствах, пишет Bloomberg.Однако прямых доказательств причастности венгерской фирмы нет. Власти в Будапеште уверяют, что компания “является торговым посредником, не имеющим производственной или эксплуатационной площадки в Венгрии”. В Gold Apollo также указали, что были озадачены, когда пару лет назад BAC попросила лицензировать производство пейджера AR-924. Однако в компании согласились, восприняв это, как стандартную сделку.Дело, между тем, оборачивается политическим террором. Ливан обвинил израильскую шпионскую службу “Моссад” в том, что эксперты разведки назвали одной из самых дерзких операций по "цепочке поставок" в истории шпионажа. Официальных комментариев от властей Израиля так и не последовало, но аналитики уверены – речь идет о тайной операции, направленной против членов "Хезболлы".Однако жертвами взрывов пейджеров стали и гражданские лица – погибло как минимум 12 человек, среди них двое детей. “Развязанные страх и террор глубоки”, - констатировал глава ООН по правам человека Фолькер Тарк, говоря о последствиях атак для гражданского населения.Группировку "Хезболла", чьи атаки вынудили десятки тысяч жителей севера Израиля покинуть свои дома, поддерживает Иран. Целью плана израильтян является устрашить и саму ливанскую группировку, и ее союзника, пишет издание. Но неясно, сработает ли этот план. Вероятно, "Хезболла" попытается отомстить. Именно эскалации конфликта на Ближнем Востоке боятся в США и Европе.По мнению ливанских следователей, пейджеры, вероятно, содержали взрывчатку, а не были запрограммированы на перегрев батареи. Моссад имеет большой опыт целенаправленных убийств – это часть их тактики борьбы с врагами. Он практически не оставляет следов при подготовке сложных диверсионных операций, и подставные компании могут стать важными звеньями в цепочке."Хезболла" использовала низкотехнологичные пейджеры, а не более мощные смартфоны, чтобы оставаться незамеченной израильской разведкой и свести к минимуму риск того, что ее коммуникации будут скомпрометированы. Но Израиль потратил годы на то, чтобы проникнуть в ряды группировки. “Такую операцию может провести только государство”, - сказал Одед Эйлам, прежде возглавлявший отдел по борьбе с терроризмом в Моссад. “Когда вы это делаете, это зависит от сочетания трех факторов: готовности, срока годности устройств и вашей стратегической цели”, подытожил он.

https://1prime.ru/20240918/ratsii-851655279.html

ливан

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взрыв, ливан, "моссад", разведка