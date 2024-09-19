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ВМС США представили план подготовки к войне с Китаем к 2027 году
ВМС США представили план подготовки к войне с Китаем к 2027 году - 19.09.2024, ПРАЙМ
ВМС США представили план подготовки к войне с Китаем к 2027 году
Военно-морские силы США опубликовали план подготовки к возможным военным действиям против Китая к 2027 году, в котором также указана угроза со стороны... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T16:51+0300
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2024-09-19T16:51+0300
политика
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Военно-морские силы США опубликовали план подготовки к возможным военным действиям против Китая к 2027 году, в котором также указана угроза со стороны российского флота, сказано в документе."План навигации для американского военного флота — это мое всеобъемлющее стратегическое руководство по повышению готовности нашего флота, в котором приоритет отдается повышению уровня готовности к потенциальному конфликту с КНР к 2027 году, а также усилению долгосрочного преимущества ВМС в боевых действиях", - сообщила руководитель военно-морских операций США Лиза Франкетти.Цель плана - предотвратить предполагаемые планы Китая по вторжению на Тайвань. В плане также оговаривается, что российский флот обладает мощным потенциалом, несмотря на потери в Черном море, а также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, заключили в документе.
https://1prime.ru/20240913/kitay-851540808.html
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сша, китай
ВМС США представили план подготовки к войне с Китаем к 2027 году
ВМС США опубликовали план подготовки к возможному конфликту с Китаем к 2027 году
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ.
Военно-морские силы США опубликовали план подготовки к возможным военным действиям против Китая к 2027 году, в котором также указана угроза со стороны российского флота, сказано
в документе.
"План навигации для американского военного флота — это мое всеобъемлющее стратегическое руководство по повышению готовности нашего флота, в котором приоритет отдается повышению уровня готовности к потенциальному конфликту с КНР к 2027 году, а также усилению долгосрочного преимущества ВМС в боевых действиях", - сообщила руководитель военно-морских операций США Лиза Франкетти.
Цель плана - предотвратить предполагаемые планы Китая по вторжению на Тайвань. В плане также оговаривается, что российский флот обладает мощным потенциалом, несмотря на потери в Черном море, а также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, заключили в документе.
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