https://1prime.ru/20240919/plan-851673573.html

ВМС США представили план подготовки к войне с Китаем к 2027 году

ВМС США представили план подготовки к войне с Китаем к 2027 году - 19.09.2024, ПРАЙМ

ВМС США представили план подготовки к войне с Китаем к 2027 году

Военно-морские силы США опубликовали план подготовки к возможным военным действиям против Китая к 2027 году, в котором также указана угроза со стороны... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T16:51+0300

2024-09-19T16:51+0300

2024-09-19T16:51+0300

политика

сша

китай

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Военно-морские силы США опубликовали план подготовки к возможным военным действиям против Китая к 2027 году, в котором также указана угроза со стороны российского флота, сказано в документе."План навигации для американского военного флота — это мое всеобъемлющее стратегическое руководство по повышению готовности нашего флота, в котором приоритет отдается повышению уровня готовности к потенциальному конфликту с КНР к 2027 году, а также усилению долгосрочного преимущества ВМС в боевых действиях", - сообщила руководитель военно-морских операций США Лиза Франкетти.Цель плана - предотвратить предполагаемые планы Китая по вторжению на Тайвань. В плане также оговаривается, что российский флот обладает мощным потенциалом, несмотря на потери в Черном море, а также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, заключили в документе.

https://1prime.ru/20240913/kitay-851540808.html

сша

китай

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сша, китай