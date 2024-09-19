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Wildberries покроет расходы, связанные с похоронами охранников - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Wildberries покроет расходы, связанные с похоронами охранников
Wildberries покроет расходы, связанные с похоронами охранников - 19.09.2024, ПРАЙМ
Wildberries покроет расходы, связанные с похоронами охранников
Компания Wildberries и Russ возьмут на себя расходы, связанные с похоронами охранников, погибших в перестрелке, произошедшей в офисе компании в Москве, сказано... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T17:11+0300
2024-09-19T17:11+0300
происшествия
россия
wildberries
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Компания Wildberries и Russ возьмут на себя расходы, связанные с похоронами охранников, погибших в перестрелке, произошедшей в офисе компании в Москве, сказано в сообщении пресс-службы компании."В компании объявлен день траура по погибшим сотрудникам охраны нашего офиса в БЦ "Романов Двор". Мы находимся на связи с их семьями. Также принято решение оказать родным материальную помощь и взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами. Все наши мысли сейчас с их родными", - говорится в сообщении.Ранее 18 сентября в офисе Wildberries, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Согласно информации Следственного комитета России, пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.Компания сотрудничает с следствием в отношении нападения, произошедшего в их офисе, и осуждает попытки адвокатов мужа главы компании Татьяны Бакальчук Владислава Бакальчука представить нападающих в роли жертв.
https://1prime.ru/20240918/wildberries-851659679.html
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россия, wildberries
Происшествия, РОССИЯ, Wildberries
17:11 19.09.2024
 
Wildberries покроет расходы, связанные с похоронами охранников

WB покроет расходы, связанные с похоронами погибших в перестрелке охранников

© РИА Новости . Антон Вылекжанин | Перейти в медиабанкПолицейские у офиса Wildberries в Москве
Полицейские у офиса Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Антон Вылекжанин
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Компания Wildberries и Russ возьмут на себя расходы, связанные с похоронами охранников, погибших в перестрелке, произошедшей в офисе компании в Москве, сказано в сообщении пресс-службы компании.
"В компании объявлен день траура по погибшим сотрудникам охраны нашего офиса в БЦ "Романов Двор". Мы находимся на связи с их семьями. Также принято решение оказать родным материальную помощь и взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами. Все наши мысли сейчас с их родными", - говорится в сообщении.
Ранее 18 сентября в офисе Wildberries, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Согласно информации Следственного комитета России, пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.
Компания сотрудничает с следствием в отношении нападения, произошедшего в их офисе, и осуждает попытки адвокатов мужа главы компании Татьяны Бакальчук Владислава Бакальчука представить нападающих в роли жертв.
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших охранников
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