https://1prime.ru/20240919/pokhorony-851673788.html

Wildberries покроет расходы, связанные с похоронами охранников

Wildberries покроет расходы, связанные с похоронами охранников - 19.09.2024, ПРАЙМ

Wildberries покроет расходы, связанные с похоронами охранников

Компания Wildberries и Russ возьмут на себя расходы, связанные с похоронами охранников, погибших в перестрелке, произошедшей в офисе компании в Москве, сказано... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T17:11+0300

2024-09-19T17:11+0300

2024-09-19T17:11+0300

происшествия

россия

wildberries

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Компания Wildberries и Russ возьмут на себя расходы, связанные с похоронами охранников, погибших в перестрелке, произошедшей в офисе компании в Москве, сказано в сообщении пресс-службы компании."В компании объявлен день траура по погибшим сотрудникам охраны нашего офиса в БЦ "Романов Двор". Мы находимся на связи с их семьями. Также принято решение оказать родным материальную помощь и взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами. Все наши мысли сейчас с их родными", - говорится в сообщении.Ранее 18 сентября в офисе Wildberries, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Согласно информации Следственного комитета России, пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.Компания сотрудничает с следствием в отношении нападения, произошедшего в их офисе, и осуждает попытки адвокатов мужа главы компании Татьяны Бакальчук Владислава Бакальчука представить нападающих в роли жертв.

https://1prime.ru/20240918/wildberries-851659679.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, wildberries