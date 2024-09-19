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В МИД раскрыли, на что идут деньги американских налогоплательщиков - 19.09.2024, ПРАЙМ
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В МИД раскрыли, на что идут деньги американских налогоплательщиков
В МИД раскрыли, на что идут деньги американских налогоплательщиков - 19.09.2024, ПРАЙМ
В МИД раскрыли, на что идут деньги американских налогоплательщиков
Американские налогоплательщики финансируют обучение украинских военных преступников, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T19:31+0300
2024-09-19T19:31+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Американские налогоплательщики финансируют обучение украинских военных преступников, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, Родион Мирошник."Американские налогоплательщики оплачивают подготовку украинских военных преступников и выявили это в Пентагоне США", — написал Мирошник в своем Telegram-канале.Дипломат ссылается на рассекреченный доклад генерального инспектора Министерства обороны США, который указывает на возможные нарушения со стороны украинской армии. Мирошник считает, что украинские военные могут быть связаны с убийствами, пытками, сексуальным насилием, внесудебными казнями или похищениями.Россия считает, что поставки оружия на Украину противоречат урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что США и НАТО вступают в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в различных странах.
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
19:31 19.09.2024
 
В МИД раскрыли, на что идут деньги американских налогоплательщиков

Мирошник: налогоплательщики США финансируют украинских военных преступников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Американские налогоплательщики финансируют обучение украинских военных преступников, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, Родион Мирошник.
"Американские налогоплательщики оплачивают подготовку украинских военных преступников и выявили это в Пентагоне США", — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Дипломат ссылается на рассекреченный доклад генерального инспектора Министерства обороны США, который указывает на возможные нарушения со стороны украинской армии. Мирошник считает, что украинские военные могут быть связаны с убийствами, пытками, сексуальным насилием, внесудебными казнями или похищениями.
Россия считает, что поставки оружия на Украину противоречат урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что США и НАТО вступают в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в различных странах.
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