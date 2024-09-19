https://1prime.ru/20240919/prestupniki-851676797.html

В МИД раскрыли, на что идут деньги американских налогоплательщиков

В МИД раскрыли, на что идут деньги американских налогоплательщиков - 19.09.2024, ПРАЙМ

В МИД раскрыли, на что идут деньги американских налогоплательщиков

Американские налогоплательщики финансируют обучение украинских военных преступников, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T19:31+0300

2024-09-19T19:31+0300

2024-09-19T19:31+0300

политика

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Американские налогоплательщики финансируют обучение украинских военных преступников, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, Родион Мирошник."Американские налогоплательщики оплачивают подготовку украинских военных преступников и выявили это в Пентагоне США", — написал Мирошник в своем Telegram-канале.Дипломат ссылается на рассекреченный доклад генерального инспектора Министерства обороны США, который указывает на возможные нарушения со стороны украинской армии. Мирошник считает, что украинские военные могут быть связаны с убийствами, пытками, сексуальным насилием, внесудебными казнями или похищениями.Россия считает, что поставки оружия на Украину противоречат урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что США и НАТО вступают в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в различных странах.

https://1prime.ru/20240916/vsu-851602080.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина