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Минсельхоз и РСХБ запустят проект по самореализации женщин в АПК
Минсельхоз и РСХБ запустят проект по самореализации женщин в АПК - 19.09.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз и РСХБ запустят проект по самореализации женщин в АПК
Минсельхоз РФ и Россельхозбанк с 1 декабря запускают проект "Женщины - за развитие сельских территорий", сообщает министерство. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T21:16+0300
2024-09-19T21:16+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ и Россельхозбанк с 1 декабря запускают проект "Женщины - за развитие сельских территорий", сообщает министерство. "С 1 декабря Минсельхоз и Россельхозбанк запускают новый проект "Женщины - за развитие сельских территорий". Его главной миссией станет предоставление сельским женщинам возможностей для саморазвития", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что на первом этапе проекта "Женщины - за развитие сельских территорий" планируется обучение по таким направлениям, как "Основы проектной деятельности", "Финансовая, юридическая и цифровая грамотность", "Продвижение продукции, в том числе в социальных сетях и на онлайн-платформах", "Организация культурно-массовой деятельности". По итогам обучения участницы представят на суд жюри свои проекты, десять победительниц получат грант от Россельхозбанка на реализацию своих инициатив. Согласно сообщению, в рамках IV Евразийского женского форума заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова также отметила вклад женщин в изменение облика малых населенных пунктов и улучшение жизни на селе. C учетом 2024 года по программе Минсельхоза "Комплексное развитие сельских территорий" будет построено и обновлено уже 5 тысяч разных социальных и инфраструктурных объектов. С 2021 года Минсельхоз также реализует проект "Женщины в АПК", появившийся в преддверии III Евразийского женского форума.
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россия, минсельхоз, рсхб
Минсельхоз и РСХБ запустят проект по самореализации женщин в АПК
Минсельхоз и РСХБ запустят с 1 декабря проект по самореализации женщин в АПК
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ и Россельхозбанк с 1 декабря запускают проект "Женщины - за развитие сельских территорий", сообщает министерство.
"С 1 декабря Минсельхоз и Россельхозбанк запускают новый проект "Женщины - за развитие сельских территорий". Его главной миссией станет предоставление сельским женщинам возможностей для саморазвития", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что на первом этапе проекта "Женщины - за развитие сельских территорий" планируется обучение по таким направлениям, как "Основы проектной деятельности", "Финансовая, юридическая и цифровая грамотность", "Продвижение продукции, в том числе в социальных сетях и на онлайн-платформах", "Организация культурно-массовой деятельности". По итогам обучения участницы представят на суд жюри свои проекты, десять победительниц получат грант от Россельхозбанка на реализацию своих инициатив.
Согласно сообщению, в рамках IV Евразийского женского форума заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова также отметила вклад женщин в изменение облика малых населенных пунктов и улучшение жизни на селе. C учетом 2024 года по программе Минсельхоза "Комплексное развитие сельских территорий" будет построено и обновлено уже 5 тысяч разных социальных и инфраструктурных объектов. С 2021 года Минсельхоз также реализует проект "Женщины в АПК", появившийся в преддверии III Евразийского женского форума.