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ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России - 19.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
Международные резервы РФ с 6 сентября по 13 сентября выросли на 1 миллиард долларов, или на 0,2%, и составили 617 миллиардов долларов, сообщил Банк России. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T16:07+0300
2024-09-19T16:07+0300
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банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 6 сентября по 13 сентября выросли на 1 миллиард долларов, или на 0,2%, и составили 617 миллиардов долларов, сообщил Банк России.Это максимальный уровень с февраля 2022 года: тогда по итогам месяца резервы составили 617,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Банк России, международные резервы
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
ЦБ: международные резервы России на 13 сентября составили 617 млрд долларов
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 6 сентября по 13 сентября выросли на 1 миллиард долларов, или на 0,2%, и составили 617 миллиардов долларов, сообщил Банк России.
Это максимальный уровень с февраля 2022 года: тогда по итогам месяца резервы составили 617,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.