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СПбМТСБ планирует вывести на рынок информационную платформу SPX - 19.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СПбМТСБ планирует вывести на рынок информационную платформу SPX
СПбМТСБ планирует вывести на рынок информационную платформу SPX - 19.09.2024, ПРАЙМ
СПбМТСБ планирует вывести на рынок информационную платформу SPX
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует вывести на рынок первую версию информационно-аналитической платформы SPX, которая... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T16:10+0300
2024-09-19T16:12+0300
экономика
россия
спбмтсб
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует вывести на рынок первую версию информационно-аналитической платформы SPX, которая может стать российской альтернативой терминалу Bloomberg, в конце 2024 года, пока тестирует ее, сообщила журналистам управляющий директор торговой площадки Владлена Рубцова. "Мы планируем вывести первую версию платформы в промышленную эксплуатацию в конце этого года, получается уже буквально в ближайшие несколько месяцев. После чего сервис можно будет коммерциализировать. При этом мы понимаем, что это все-таки не терминал Refinitiv или Блумберг. Эти системы разрабатывались десятки лет тысячами разработчиков. В нашей работе мы привносим лучшие мировые практики и понимаем, что именно нужно клиентам. Мы стараемся начинать с реализации именно того, что востребовано со стороны пользователей", - сказала она. Рубцова добавила, что на текущий момент терминал SPX тестируют около 100 клиентов. Согласно презентации, сегодня на платформе доступны данные от самой СПбМТСБ, Банка России, Минэкономразвития РФ, ФАС, ОПЕК. "Также уже доступны данные Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи и Белорусской универсальной товарной биржи. В процессе добавления данные с бирж Казахстана и Киргизии. Мы интегрируем их национальные индикаторы в нашу систему. Мы взаимодействуем с разными партнерами и планируем добавление новых источников", - прокомментировала Рубцова. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) также рассматривает в качестве источников для своей информационно-аналитической платформы SPX рынки дружественных стран, причем не только ЕАЭС, но и других."Да, конечно, мы рассматриваем международные рынки. Опять же, важно отметить, что мы рассматриваем именно рынки дружественных стран, потому что, во-первых, никакие данные по американскому, европейскому легально получить нельзя. К примеру, ряд американских бирж отказался предоставлять российским клиентам доступ к торгам и информации. Поэтому мы туда даже не смотрим", - сказала она.Рубцова отметила, что биржа ведет диалоги с разными биржами дружественных стран, в частности, странами ЕАЭС и ЕАЭС+. "И мы смотрим шире. Данные Белорусской и Узбекской бирж уже добавлены. Я думаю, что в следующем году мы добавим не только их, но и еще ряд других источников", - добавила она.Весной 2022 года Блумберг сообщил о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за спецоперации РФ на Украине. Отмечалось, что пользователи в двух странах не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным. Глава СПбМТСБ Игорь Артемьев сообщал, что в апреле торговая площадка запустит собственную информационно-аналитическую платформу SPX, которая по сути станет аналогом терминала Блумберг в России. Как сообщала биржа, функционал SPX будет исключительно аналитический, платформа не является торговым сервисом. Клиенты смогут получать в режиме реального времени информацию СПбМТСБ, включая индексы, расширенные данные о ходе и итогах торгов, данные сервиса прогнозов, а также макроэкономические данные и статистические показатели различных открытых ресурсов и партнеров биржи.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, спбмтсб
Экономика, РОССИЯ, СПбМТСБ
16:10 19.09.2024 (обновлено: 16:12 19.09.2024)
 
СПбМТСБ планирует вывести на рынок информационную платформу SPX

СПбМТСБ планирует вывести на рынок информационную платформу SPX в конце года

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует вывести на рынок первую версию информационно-аналитической платформы SPX, которая может стать российской альтернативой терминалу Bloomberg, в конце 2024 года, пока тестирует ее, сообщила журналистам управляющий директор торговой площадки Владлена Рубцова.
"Мы планируем вывести первую версию платформы в промышленную эксплуатацию в конце этого года, получается уже буквально в ближайшие несколько месяцев. После чего сервис можно будет коммерциализировать. При этом мы понимаем, что это все-таки не терминал Refinitiv или Блумберг. Эти системы разрабатывались десятки лет тысячами разработчиков. В нашей работе мы привносим лучшие мировые практики и понимаем, что именно нужно клиентам. Мы стараемся начинать с реализации именно того, что востребовано со стороны пользователей", - сказала она.
Рубцова добавила, что на текущий момент терминал SPX тестируют около 100 клиентов.
Согласно презентации, сегодня на платформе доступны данные от самой СПбМТСБ, Банка России, Минэкономразвития РФ, ФАС, ОПЕК. "Также уже доступны данные Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи и Белорусской универсальной товарной биржи. В процессе добавления данные с бирж Казахстана и Киргизии. Мы интегрируем их национальные индикаторы в нашу систему. Мы взаимодействуем с разными партнерами и планируем добавление новых источников", - прокомментировала Рубцова.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) также рассматривает в качестве источников для своей информационно-аналитической платформы SPX рынки дружественных стран, причем не только ЕАЭС, но и других.
"Да, конечно, мы рассматриваем международные рынки. Опять же, важно отметить, что мы рассматриваем именно рынки дружественных стран, потому что, во-первых, никакие данные по американскому, европейскому легально получить нельзя. К примеру, ряд американских бирж отказался предоставлять российским клиентам доступ к торгам и информации. Поэтому мы туда даже не смотрим", - сказала она.
Рубцова отметила, что биржа ведет диалоги с разными биржами дружественных стран, в частности, странами ЕАЭС и ЕАЭС+. "И мы смотрим шире. Данные Белорусской и Узбекской бирж уже добавлены. Я думаю, что в следующем году мы добавим не только их, но и еще ряд других источников", - добавила она.
Весной 2022 года Блумберг сообщил о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за спецоперации РФ на Украине. Отмечалось, что пользователи в двух странах не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным. Глава СПбМТСБ Игорь Артемьев сообщал, что в апреле торговая площадка запустит собственную информационно-аналитическую платформу SPX, которая по сути станет аналогом терминала Блумберг в России.
Как сообщала биржа, функционал SPX будет исключительно аналитический, платформа не является торговым сервисом. Клиенты смогут получать в режиме реального времени информацию СПбМТСБ, включая индексы, расширенные данные о ходе и итогах торгов, данные сервиса прогнозов, а также макроэкономические данные и статистические показатели различных открытых ресурсов и партнеров биржи.
 
ЭкономикаРОССИЯСПбМТСБ
 
 
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