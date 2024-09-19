https://1prime.ru/20240919/sanktsii-851674186.html

США ввели санкции против "Тимер Банка"

США ввели санкции против "Тимер Банка" - 19.09.2024, ПРАЙМ

США ввели санкции против "Тимер Банка"

Соединенные штаты распространили санкционный режим на россиянина Дмитрия Никулина 1975 года рождения и "Тимер Банка". | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T17:32+0300

2024-09-19T17:32+0300

2024-09-19T17:33+0300

минфин сша

санкции против рф

банк

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ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Соединенные штаты распространили санкционный режим на россиянина Дмитрия Никулина 1975 года рождения и "Тимер Банка".Как говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, под ограничения также попал зарегистрированный в Южной Осетии Международный расчетный банк и ООО "Стройтрейд".

https://1prime.ru/20240911/sanktsii-851492776.html

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минфин сша, санкции против рф, банк