https://1prime.ru/20240919/sanktsii-851674186.html
США ввели санкции против "Тимер Банка"
США ввели санкции против "Тимер Банка" - 19.09.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против "Тимер Банка"
Соединенные штаты распространили санкционный режим на россиянина Дмитрия Никулина 1975 года рождения и "Тимер Банка". | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T17:32+0300
2024-09-19T17:32+0300
2024-09-19T17:33+0300
минфин сша
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ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Соединенные штаты распространили санкционный режим на россиянина Дмитрия Никулина 1975 года рождения и "Тимер Банка".Как говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, под ограничения также попал зарегистрированный в Южной Осетии Международный расчетный банк и ООО "Стройтрейд".
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минфин сша, санкции против рф, банк
Минфин США, санкции против РФ, банк
США ввели санкции против "Тимер Банка"
Минфин США ввел санкции против "Тимер Банка", а также россиянина Никулина