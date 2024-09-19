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Население Швейцарии впервые достигло девяти миллионов человек

Население Швейцарии впервые достигло девяти миллионов человек - 19.09.2024, ПРАЙМ

Население Швейцарии впервые достигло девяти миллионов человек

Население Швейцарии во II квартале 2024 года впервые в истории страны достигло девяти миллионов человек, говорится в заявлении на сайте швейцарского... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T18:17+0300

2024-09-19T18:17+0300

2024-09-19T18:17+0300

швейцария

население

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ЖЕНЕВА, 19 сен - ПРАЙМ. Население Швейцарии во II квартале 2024 года впервые в истории страны достигло девяти миллионов человек, говорится в заявлении на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS). "По состоянию на конец второго квартала 2024 года численность постоянного населения Швейцарии составляла 9 002 763 человека. Со времени первой переписи населения в 1850 году (2,4 миллиона жителей) это седьмой раз, когда численность превысила новый миллион. Чтобы вырасти с восьми до девяти миллионов, потребовалось 12 лет (2012-2024), столько же, сколько и для роста с пяти до шести миллионов (1955-1967)", - сказано в документе.

швейцария

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швейцария, население