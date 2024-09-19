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Энергокомпании предложили изучить перераспределение штрафов в энергетике - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Энергокомпании предложили изучить перераспределение штрафов в энергетике
Энергокомпании предложили изучить перераспределение штрафов в энергетике - 19.09.2024, ПРАЙМ
Энергокомпании предложили изучить перераспределение штрафов в энергетике
Энергокомпании обеспокоены ростом аварийности генерирующего оборудования в РФ, в качестве одной из мер для ее снижения предлагают создать фонд перераспределения | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T14:03+0300
2024-09-19T14:03+0300
энергетика
россия
энергокомпании
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Энергокомпании обеспокоены ростом аварийности генерирующего оборудования в РФ, в качестве одной из мер для ее снижения предлагают создать фонд перераспределения штрафов, которые энергетики платят за неготовность генерации к работе, эти средства можно было бы перенаправить на решение насущных проблем в отрасли, сообщила председатель наблюдательного совета "Совета производителей энергии" (объединяет крупные генерирующие компании), член правления "Интер РАО" Александра Панина. "Аварийность генерации действительно приросла, это тренд, который мы наблюдаем в течение последних нескольких лет" , - сказала она в ходе выступления на конференции "Совета производителей энергии". "Одно из предложений генераторов - это создание фонда перераспределения штрафов. Мы сейчас платим большие штрафы за неготовность, они уходят у нас из отрасли. Конечно, разумно было бы их направить на развитие отрасли", - отметила Панина. По ее словам, одним из вариантов использования этих средств могло бы стать "создание фонда мобильной генерации".
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россия, энергокомпании
Энергетика, РОССИЯ, энергокомпании
14:03 19.09.2024
 
Энергокомпании предложили изучить перераспределение штрафов в энергетике

Энергокомпании РФ предложили создать фонд перераспределения штрафов в энергетике

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Энергокомпании обеспокоены ростом аварийности генерирующего оборудования в РФ, в качестве одной из мер для ее снижения предлагают создать фонд перераспределения штрафов, которые энергетики платят за неготовность генерации к работе, эти средства можно было бы перенаправить на решение насущных проблем в отрасли, сообщила председатель наблюдательного совета "Совета производителей энергии" (объединяет крупные генерирующие компании), член правления "Интер РАО" Александра Панина.
"Аварийность генерации действительно приросла, это тренд, который мы наблюдаем в течение последних нескольких лет" , - сказала она в ходе выступления на конференции "Совета производителей энергии".
"Одно из предложений генераторов - это создание фонда перераспределения штрафов. Мы сейчас платим большие штрафы за неготовность, они уходят у нас из отрасли. Конечно, разумно было бы их направить на развитие отрасли", - отметила Панина.
По ее словам, одним из вариантов использования этих средств могло бы стать "создание фонда мобильной генерации".
 
ЭнергетикаРОССИЯэнергокомпании
 
 
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