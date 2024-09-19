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Энергокомпании предложили изучить перераспределение штрафов в энергетике

Энергокомпании предложили изучить перераспределение штрафов в энергетике - 19.09.2024, ПРАЙМ

Энергокомпании предложили изучить перераспределение штрафов в энергетике

Энергокомпании обеспокоены ростом аварийности генерирующего оборудования в РФ, в качестве одной из мер для ее снижения предлагают создать фонд перераспределения | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T14:03+0300

2024-09-19T14:03+0300

2024-09-19T14:03+0300

энергетика

россия

энергокомпании

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Энергокомпании обеспокоены ростом аварийности генерирующего оборудования в РФ, в качестве одной из мер для ее снижения предлагают создать фонд перераспределения штрафов, которые энергетики платят за неготовность генерации к работе, эти средства можно было бы перенаправить на решение насущных проблем в отрасли, сообщила председатель наблюдательного совета "Совета производителей энергии" (объединяет крупные генерирующие компании), член правления "Интер РАО" Александра Панина. "Аварийность генерации действительно приросла, это тренд, который мы наблюдаем в течение последних нескольких лет" , - сказала она в ходе выступления на конференции "Совета производителей энергии". "Одно из предложений генераторов - это создание фонда перераспределения штрафов. Мы сейчас платим большие штрафы за неготовность, они уходят у нас из отрасли. Конечно, разумно было бы их направить на развитие отрасли", - отметила Панина. По ее словам, одним из вариантов использования этих средств могло бы стать "создание фонда мобильной генерации".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, энергокомпании