https://1prime.ru/20240919/spbmtsb-851672279.html

СПбМТСБ и Ассоциация финансовых аналитиков запустят рэнкинг финаналитиков

СПбМТСБ и Ассоциация финансовых аналитиков запустят рэнкинг финаналитиков - 19.09.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ и Ассоциация финансовых аналитиков запустят рэнкинг финаналитиков

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и Ассоциация финансовых аналитиков (АФА) создают первый в России квалифицированный рэнкинг... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T16:12+0300

2024-09-19T16:12+0300

2024-09-19T16:12+0300

экономика

спбмтсб

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/94/842189497_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_009daa93abbe238a7a05631fffa2fb6c.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и Ассоциация финансовых аналитиков (АФА) создают первый в России квалифицированный рэнкинг финансовых аналитиков, на основе которого будет вручаться ежегодная премия "Лучший аналитик России", объявили торговая площадка и ассоциация в ходе совместной пресс-конференции. "В настоящее время в России не существует верифицированного рэнкинга и официально признанной профессиональной премии для аналитиков. За прошедшие полтора года участники рынка неоднократно обращались к нам с вопросами касательно расчета независимого рэнкинга аналитиков, так как биржа уже зарекомендовала себя как надежный поставщик информационно-аналитических сервисов. Мы ожидаем получить синергетический эффект от сотрудничества с АФА", - сказала управляющий директор СПбМТСБ Владлена Рубцова. Как следует из материалов торговой площадки, рэнкинг будет формироваться по результатам опроса институциональных инвесторов. Его участниками станут представители ведущих аналитических команд рынка российских банков и брокеров, а также авторы тематических телеграм-каналов (верифицированных и неанонимных). Премия будет вручаться по итогам рэнкинга аналитиков в индивидуальных зачетах, также будет публиковаться рэнкинг аналитических команд. "Цель рэнкинга в плане охвата - дотянуться до максимального числа профессионалов, непосредственно взаимодействующих с рынком. Пока мы планируем пересматривать рэнкинг и проводить премию раз в год, поскольку это достаточно трудоемкая вещь для всех участников рэнкинга. Мы надеемся, что нашему рэнкингу инвестиционной аналитики будут доверять не только профессионалы финрынка, но он станет ориентиром и для более широкого числа участников рынка", - сказал председатель АФА Павел Пикулев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спбмтсб