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В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна
В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна - 19.09.2024, ПРАЙМ
В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна
Американская палата представителей 18 сентября заблокировала проект закона, который мог предотвратить шатдаун правительства. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T09:31+0300
2024-09-19T09:31+0300
2024-09-19T09:31+0300
сша
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ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Американская палата представителей 18 сентября заблокировала проект закона, который мог предотвратить шатдаун правительства.Отмечается, что вышеупомянутый законопроект был предложен республиканцами. Он предполагал временное финансирование правительства США, что могло предотвратить приостановку его работы.Против принятия закона выступили 220 членов нижней палаты конгресса, контролируемой республиканцами, а 202 члена поддержали проект. Два конгрессмена воздержались от голосования.Ранее републканская и демократическая партии должны были до конца сентября согласовать новый проект бюджета. В ином случае в начале октября федеральное правительство рискует столкнуться с "шатдауном".Ранее в Белом доме пообещали, что президент США Джо Байден планирует наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета, который обеспечит работу правительства на предстоящие полгода.
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сша, правительство сша, шатдаун
США, правительство США, шатдаун
В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна
В конгрессе заблокировали законопроект о временном финансировании правительства
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Американская палата представителей 18 сентября заблокировала проект закона, который мог предотвратить шатдаун правительства.
Отмечается, что вышеупомянутый законопроект был предложен республиканцами. Он предполагал временное финансирование правительства США, что могло предотвратить приостановку его работы.
Против принятия закона выступили 220 членов нижней палаты конгресса, контролируемой республиканцами, а 202 члена поддержали проект. Два конгрессмена воздержались от голосования.
Ранее републканская и демократическая партии должны были до конца сентября согласовать новый проект бюджета. В ином случае в начале октября федеральное правительство рискует столкнуться с "шатдауном".
Ранее в Белом доме пообещали, что президент США Джо Байден планирует наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета, который обеспечит работу правительства на предстоящие полгода.
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