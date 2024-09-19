Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна - 19.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240919/ssha-851664749.html
В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна
В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна - 19.09.2024, ПРАЙМ
В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна
Американская палата представителей 18 сентября заблокировала проект закона, который мог предотвратить шатдаун правительства. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T09:31+0300
2024-09-19T09:31+0300
сша
правительство сша
шатдаун
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_9c8c1377d37631d4300ca0effc62c2ae.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Американская палата представителей 18 сентября заблокировала проект закона, который мог предотвратить шатдаун правительства.Отмечается, что вышеупомянутый законопроект был предложен республиканцами. Он предполагал временное финансирование правительства США, что могло предотвратить приостановку его работы.Против принятия закона выступили 220 членов нижней палаты конгресса, контролируемой республиканцами, а 202 члена поддержали проект. Два конгрессмена воздержались от голосования.Ранее републканская и демократическая партии должны были до конца сентября согласовать новый проект бюджета. В ином случае в начале октября федеральное правительство рискует столкнуться с "шатдауном".Ранее в Белом доме пообещали, что президент США Джо Байден планирует наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета, который обеспечит работу правительства на предстоящие полгода.
https://1prime.ru/20240918/frs-851660909.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_80:0:1419:1004_1920x0_80_0_0_8466ef1f9ba56ef77d50c57f3bf00a48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, правительство сша, шатдаун
США, правительство США, шатдаун
09:31 19.09.2024
 
В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна

В конгрессе заблокировали законопроект о временном финансировании правительства

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© fotolia.com / ETIEN
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 сен - ПРАЙМ. Американская палата представителей 18 сентября заблокировала проект закона, который мог предотвратить шатдаун правительства.
Отмечается, что вышеупомянутый законопроект был предложен республиканцами. Он предполагал временное финансирование правительства США, что могло предотвратить приостановку его работы.
Против принятия закона выступили 220 членов нижней палаты конгресса, контролируемой республиканцами, а 202 члена поддержали проект. Два конгрессмена воздержались от голосования.
Ранее републканская и демократическая партии должны были до конца сентября согласовать новый проект бюджета. В ином случае в начале октября федеральное правительство рискует столкнуться с "шатдауном".
Ранее в Белом доме пообещали, что президент США Джо Байден планирует наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета, который обеспечит работу правительства на предстоящие полгода.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку
Вчера, 21:42
 
СШАправительство СШАшатдаун
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала