https://1prime.ru/20240919/stoltenberg-851676002.html
"Не гарантирует безопасность". Столтенберг оценил внешнюю политику США и ЕС
"Не гарантирует безопасность". Столтенберг оценил внешнюю политику США и ЕС - 19.09.2024, ПРАЙМ
"Не гарантирует безопасность". Столтенберг оценил внешнюю политику США и ЕС
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи изоляционизма в американской и европейской внешней политике, заявив, что такой подход не гарантирует... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T18:42+0300
2024-09-19T18:42+0300
2024-09-19T18:42+0300
политика
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи изоляционизма в американской и европейской внешней политике, заявив, что такой подход не гарантирует безопасности. Об этом он заявил в беседе с журналистами."По обе стороны Атлантического океана раздаются голоса в пользу того, чтобы Америка и Европа пошли разными путями… Изоляционизм никому не гарантирует безопасность", — подчеркнул он.Столтенберг также выразил удовлетворение тем, что НАТО стала сильнее и сплоченнее в последние годы, несмотря на предыдущие сомнения в значимости альянса и его состояние "клинической смерти". Генеральный секретарь также сообщил о своем намерении написать книгу после возвращения в Норвегию по окончании срока своих полномочий.Первого октября текущего года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку альянса бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
https://1prime.ru/20240917/stoltenberg-851632569.html
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йенс столтенберг, сша, ес
Политика, Йенс Столтенберг, США, ЕС
"Не гарантирует безопасность". Столтенберг оценил внешнюю политику США и ЕС
Столтенберг выступил против идеи изоляционизма во внешней политике США и Европы
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи изоляционизма в американской и европейской внешней политике, заявив, что такой подход не гарантирует безопасности. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
"По обе стороны Атлантического океана раздаются голоса в пользу того, чтобы Америка и Европа пошли разными путями… Изоляционизм никому не гарантирует безопасность", — подчеркнул он.
Столтенберг также выразил удовлетворение тем, что НАТО стала сильнее и сплоченнее в последние годы, несмотря на предыдущие сомнения в значимости альянса и его состояние "клинической смерти". Генеральный секретарь также сообщил о своем намерении написать книгу после возвращения в Норвегию по окончании срока своих полномочий.
Первого октября текущего года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку альянса бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
Столтенберг считает, что удары ВСУ вглубь России не станут "красной чертой"