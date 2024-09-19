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Страховые компании нарастили прибыль в первом полугодии 2024 года

Страховые компании нарастили прибыль в первом полугодии 2024 года - 19.09.2024, ПРАЙМ

Страховые компании нарастили прибыль в первом полугодии 2024 года

По состоянию на 1 июля 2024 года на рынке страхования России действует 207 компаний, из которых 132 являются универсальными (в том числе, 27 страховщиков жизни... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T15:54+0300

2024-09-19T15:54+0300

2024-09-19T15:54+0300

страховая премия

страховые компании

бир аналитик

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МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. По состоянию на 1 июля 2024 года на рынке страхования России действует 207 компаний, из которых 132 являются универсальными (в том числе, 27 страховщиков жизни и медицинских), свидетельствуют данные аналитической системы БИР-Аналитик.Кроме того, 20 компаний относятся к некоммерческим потребительским обществам взаимного страхования, а еще 55 являются страховыми брокерами.В первом полугодии 2024 года страховые компании, по данным Банка России, собрали премий на сумму 1 293 миллиарда рублей, что на 21% или 220 миллиардов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.По мнению экспертов Национального Рейтингового Агентства (НРА), основными драйверами роста страхового рынка по-прежнему остаются рост сборов по видам страхования жизни и КАСКО, приток клиентов из-за ухода с рынка западных страховщиков и повышение страховых тарифов из-за роста инфляцииВ рэнкинге НРА в первую десятку по объему собранных премий попали компании, занимающие львиную долю на рынке страховых услуг. Среди них ООО Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" (сумма полученных премий – 168,1 миллиарда рублей, доля в общем объеме премий 12,9%), ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" (137,4 миллиарда рублей, доля 10,6%), АО "Страховое общество газовой промышленности" (125,4 миллиарда рублей, 9,7%), АО АльфаСтрахование" (105,8 миллиарда рублей, 8,2%), Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" (91, 6 миллиарда рублей, 8,2%), Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" (69,8 миллиарда рублей, 5,4%), Страховое акционерное общество "ВСК" (63,6 миллиарда рублей, доля 5%), ПАО Страховая Компания "Росгосстрах" (45 миллиардов рублей, доля 3,5%), ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" (42,3 миллиарда рублей, доля 3,3%).Процесс укрупнения на рынке страхования продолжается. Согласно данным Банка России, показатель концентрации на топ-20 страховщиков по собранным премиям составляет 88,7 %.До конца 2024 года и в начале 2025 года эксперты НРА ожидают продолжения роста значений показателей страховых компаний с несущественным сокращением темпов роста по страхованию жизни и продолжения существенного замедления темпов роста по кредитному страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев и болезней, что логично в условиях повышения ключевой ставки Банком России.

https://1prime.ru/20240821/taksi-851032599.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

страховая премия, страховые компании, бир аналитик