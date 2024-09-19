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В России так нельзя: одна страна раздает людям деньги для подъема экономики - 19.09.2024, ПРАЙМ
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В России так нельзя: одна страна раздает людям деньги для подъема экономики
В России так нельзя: одна страна раздает людям деньги для подъема экономики - 19.09.2024, ПРАЙМ
В России так нельзя: одна страна раздает людям деньги для подъема экономики
Россия не может взять на вооружение метод властей Таиланда, предполагающий выплаты населению для подъема экономики - как минимум, потому что никакого спада у... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T02:02+0300
2024-09-19T02:02+0300
экономика
россия
таиланд
эксклюзив
галина сорокина
раздача денег
экономика рф
экономика россии
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия не может взять на вооружение метод властей Таиланда, предполагающий выплаты населению для подъема экономики - как минимум, потому что никакого спада у нас пока не наблюдается, рассказала агентству “Прайм” директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.The Straits Times сообщил, что правительство Таиланда начинает выплаты социально незащищенным слоям населения по 10 тысяч бат (около 27,5 тысяч рублей по текущему курсу). Новация коснется 14,6 миллиона жителей. Цель - повышение темпов экономического развития страны, которая значительно отстает от темпов соседней Индонезии.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ 2023 году годовой рост ВВП Таиланда составил 1,9%, в доковидном 2018-м он был 4,2%. На темпы экономического развития, в том числе, оказывает влияние потребительская активность населения, на которую и пытаются влиять власти.Почему такая стратегия не применяется в России? Прежде всего, дело в разнонаправленных векторах государственной политики. С одной стороны, государство ускоряет темпы экономического развития в виде целевых льготных кредитов как для населения (ипотечные программы), так и для некоторых отраслей (например, льготное сельскохозяйственное кредитование), также применяет различные целевые программы развития. С другой стороны, рост ключевой ставки Центробанка душит предприятия реального сектора экономики.“То есть, складывается парадоксальная ситуация, при которой одна рука государственного управления разгоняет темпы экономического роста, а другая пытается их остановить, ссылаясь на борьбу с инфляцией”, - комментирует она.Кроме того, никакого замедления экономики, как в Таиланде, у нас нет. Напротив, в прошлом году ВВП России вырос на 3,6%, в доковидном 2018-м - на 2,8 %. А с расходами и потребительским спросом у нас все более чем хорошо - неслучайно Банк России постоянно жалуется на перегрев экономики. Правда, инфляцию в России разгоняет инфляция издержек, а не высокий спрос. Но это как раз последствие высоких ставок.Стоит отметить, что разовые выплаты в России тоже применяются. Это, например, материнский капитал, который получают родители при рождении ребенка, выплаты пенсионерам, родителям с детьми, которые проводили в разные годы. Просто сегодня эти выплаты стали точечными и в основном находятся в ведении региональных властей, заключила экономист.
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россия, таиланд, эксклюзив, галина сорокина, раздача денег, экономика рф, экономика россии
Экономика, РОССИЯ, ТАИЛАНД, Эксклюзив, Галина Сорокина, раздача денег, экономика РФ, экономика России
02:02 19.09.2024
 
В России так нельзя: одна страна раздает людям деньги для подъема экономики

Профессор Сорокина: в РФ нет смысла раздавать деньги - нет проблем со спросом

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроизводство новых 100-рублевых купюр на фабрике "Гознак"
Производство новых 100-рублевых купюр на фабрике Гознак - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия не может взять на вооружение метод властей Таиланда, предполагающий выплаты населению для подъема экономики - как минимум, потому что никакого спада у нас пока не наблюдается, рассказала агентству “Прайм” директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
The Straits Times сообщил, что правительство Таиланда начинает выплаты социально незащищенным слоям населения по 10 тысяч бат (около 27,5 тысяч рублей по текущему курсу). Новация коснется 14,6 миллиона жителей. Цель - повышение темпов экономического развития страны, которая значительно отстает от темпов соседней Индонезии.
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В 2023 году годовой рост ВВП Таиланда составил 1,9%, в доковидном 2018-м он был 4,2%. На темпы экономического развития, в том числе, оказывает влияние потребительская активность населения, на которую и пытаются влиять власти.
Почему такая стратегия не применяется в России? Прежде всего, дело в разнонаправленных векторах государственной политики.
С одной стороны, государство ускоряет темпы экономического развития в виде целевых льготных кредитов как для населения (ипотечные программы), так и для некоторых отраслей (например, льготное сельскохозяйственное кредитование), также применяет различные целевые программы развития.
С другой стороны, рост ключевой ставки Центробанка душит предприятия реального сектора экономики.

“То есть, складывается парадоксальная ситуация, при которой одна рука государственного управления разгоняет темпы экономического роста, а другая пытается их остановить, ссылаясь на борьбу с инфляцией”, - комментирует она.

Кроме того, никакого замедления экономики, как в Таиланде, у нас нет. Напротив, в прошлом году ВВП России вырос на 3,6%, в доковидном 2018-м - на 2,8 %. А с расходами и потребительским спросом у нас все более чем хорошо - неслучайно Банк России постоянно жалуется на перегрев экономики. Правда, инфляцию в России разгоняет инфляция издержек, а не высокий спрос. Но это как раз последствие высоких ставок.
Стоит отметить, что разовые выплаты в России тоже применяются. Это, например, материнский капитал, который получают родители при рождении ребенка, выплаты пенсионерам, родителям с детьми, которые проводили в разные годы. Просто сегодня эти выплаты стали точечными и в основном находятся в ведении региональных властей, заключила экономист.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
Набиуллина назвала два признака перегрева экономики
13 сентября, 17:07
 
ЭкономикаРОССИЯТАИЛАНДЭксклюзивГалина Сорокинараздача денегэкономика РФэкономика России
 
 
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