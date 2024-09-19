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ЦБ представил проект о комплексном урегулировании задолженности физлиц

ЦБ представил проект о комплексном урегулировании задолженности физлиц - 19.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ представил проект о комплексном урегулировании задолженности физлиц

Банк России предлагает установить срок для проведения комплексного урегулирования задолженности физических лиц не более 30 дней и ограничить возможность... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T12:56+0300

2024-09-19T12:56+0300

2024-09-19T12:56+0300

банк россии

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 сен - ПРАЙМ. Банк России предлагает установить срок для проведения комплексного урегулирования задолженности физических лиц не более 30 дней и ограничить возможность принудительного взыскания периодом урегулирования, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексей Чирков, представляя соответствующий законопроект. "Центральный Банк при участии крупнейших кредиторов, профессиональных взыскателей, их объединений по исполнению поручения президента ведет работу совместно с Минфином по подготовке законопроекта о комплексном урегулировании задолженности", - сказал он на форуме "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованном коллекторской компанией АБК (входит в группу Сбербанка). Он добавил, что сейчас действует соответствующий стандарт, который работает эффективно, "но с другой стороны, добровольный стандарт не всегда имеет понятные ограничения". Чирков отметил надежду ЦБ, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию, и представил несколько положений, которые будут прописаны в законе. Первое – это обязательность досудебного порядка, то есть прежде чем пойти в суд, кредитору необходимо будет уведомить заемщика о наличии задолженности, и в случае, если заемщик заинтересован, дать ему возможность пройти процедуру комплексного регулирования. "Второе, это тоже исключительно законодательное решение, - ограничение на возможность принудительного взыскания, то есть на поход в суд, на взыскание через исполнительную надпись натариуса в течение периода комплексного регулирования", - добавил он. Чирков представил презентацию основных положений законопроекта, где указывается, что срок проведения комплексного урегулирования задолженности будет не более 30 дней. Также в презентации отмечается, что комплексное урегулирование могут проводить банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, АО "ДОМ.РФ", а также юридические лица, получившие право требования по кредитам. В сентябре прошлого года ЦБ сообщал о планах совместно с крупнейшими розничными банками разработать подходы к комплексному регулированию просроченной задолженности. Цель комплексного похода состоит в том, чтобы процесс урегулирования стал более понятным для должника, особенно когда у него одновременно несколько проблемных долгов.

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россия, долги