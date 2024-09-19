https://1prime.ru/20240919/ucheniya-851675865.html

"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России

"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России - 19.09.2024, ПРАЙМ

"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России

Учения ВМФ России "Океан-2024" продемонстрировали мощь России и ее способность проецировать силу по всему миру, сказано в статье издания Washington Post. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T18:30+0300

2024-09-19T18:30+0300

2024-09-19T18:30+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Учения ВМФ России "Океан-2024" продемонстрировали мощь России и ее способность проецировать силу по всему миру, сказано в статье издания Washington Post."Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была поигрывающим мускулами напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру", — отметил автор материала.Учения "Океан-2024" задействовали более 400 боевых кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов, а также около 7000 единиц вооружения и более 90 тысяч военнослужащих.Автор указал, что такие мероприятия важно учитывать на фоне растущей угрозы со стороны Китая и сосредоточения США в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Вашингтон не должен недооценивать решимость Кремля бросить вызов глобальному миропорядку, заключили в публикации.

https://1prime.ru/20240919/plan-851673573.html

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россия, сша, учения