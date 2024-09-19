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"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России - 19.09.2024, ПРАЙМ
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"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России
"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России - 19.09.2024, ПРАЙМ
"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России
Учения ВМФ России "Океан-2024" продемонстрировали мощь России и ее способность проецировать силу по всему миру, сказано в статье издания Washington Post. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T18:30+0300
2024-09-19T18:30+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Учения ВМФ России "Океан-2024" продемонстрировали мощь России и ее способность проецировать силу по всему миру, сказано в статье издания Washington Post."Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была поигрывающим мускулами напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру", — отметил автор материала.Учения "Океан-2024" задействовали более 400 боевых кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов, а также около 7000 единиц вооружения и более 90 тысяч военнослужащих.Автор указал, что такие мероприятия важно учитывать на фоне растущей угрозы со стороны Китая и сосредоточения США в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Вашингтон не должен недооценивать решимость Кремля бросить вызов глобальному миропорядку, заключили в публикации.
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россия, сша, учения
Политика, РОССИЯ, США, учения
18:30 19.09.2024
 
"Нельзя недооценивать". В США отреагировали на учения ВМФ России

WP: у России есть возможность проецировать свою силу по всему миру

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкРакетный эсминец США «Дональд Кук» вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США «Дональд Кук» вошел в порт Одессы - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Учения ВМФ России "Океан-2024" продемонстрировали мощь России и ее способность проецировать силу по всему миру, сказано в статье издания Washington Post.
"Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была поигрывающим мускулами напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру", — отметил автор материала.
Учения "Океан-2024" задействовали более 400 боевых кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов, а также около 7000 единиц вооружения и более 90 тысяч военнослужащих.
Автор указал, что такие мероприятия важно учитывать на фоне растущей угрозы со стороны Китая и сосредоточения США в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Вашингтон не должен недооценивать решимость Кремля бросить вызов глобальному миропорядку, заключили в публикации.
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ПолитикаРОССИЯСШАучения
 
 
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