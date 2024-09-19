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"Это не серебряная пуля". В Пентагоне высказались об ударах вглубь России - 19.09.2024, ПРАЙМ
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"Это не серебряная пуля". В Пентагоне высказались об ударах вглубь России
"Это не серебряная пуля". В Пентагоне высказались об ударах вглубь России - 19.09.2024, ПРАЙМ
"Это не серебряная пуля". В Пентагоне высказались об ударах вглубь России
Разрешение ВСУ наносить удары по российской территории вряд ли станет решающим фактором в украинском кризисе. Об этом сообщила заместитель официального... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T21:37+0300
2024-09-19T21:49+0300
политика
россия
сша
пентагон
ракетные удары
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Разрешение ВСУ наносить удары по российской территории вряд ли станет решающим фактором в украинском кризисе. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев…", — отметила зампред ведомства в беседе с журналистами.Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают возможность вмешательства в украинский конфликт, что может изменить его характер и заставить Россию реагировать на внешние угрозы.Кроме того, ранее сообщалось, что Россия обсуждает возможное применение ядерного оружия, в случае внешней агрессии против российского государства.
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россия, сша, пентагон, ракетные удары
Политика, РОССИЯ, США, Пентагон, ракетные удары
21:37 19.09.2024 (обновлено: 21:49 19.09.2024)
 
"Это не серебряная пуля". В Пентагоне высказались об ударах вглубь России

Пентагон: США не верят, что удары вглубь РФ повлияют на ход конфликта на Украине

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Разрешение ВСУ наносить удары по российской территории вряд ли станет решающим фактором в украинском кризисе. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев…", — отметила зампред ведомства в беседе с журналистами.
Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают возможность вмешательства в украинский конфликт, что может изменить его характер и заставить Россию реагировать на внешние угрозы.
Кроме того, ранее сообщалось, что Россия обсуждает возможное применение ядерного оружия, в случае внешней агрессии против российского государства.
13-й Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Столтенберг считает, что удары ВСУ вглубь России не станут "красной чертой"
17 сентября, 20:13
 
ПолитикаРОССИЯСШАПентагонракетные удары
 
 
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