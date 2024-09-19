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"Это не серебряная пуля". В Пентагоне высказались об ударах вглубь России

"Это не серебряная пуля". В Пентагоне высказались об ударах вглубь России - 19.09.2024, ПРАЙМ

"Это не серебряная пуля". В Пентагоне высказались об ударах вглубь России

Разрешение ВСУ наносить удары по российской территории вряд ли станет решающим фактором в украинском кризисе. Об этом сообщила заместитель официального... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T21:37+0300

2024-09-19T21:37+0300

2024-09-19T21:49+0300

политика

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пентагон

ракетные удары

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Разрешение ВСУ наносить удары по российской территории вряд ли станет решающим фактором в украинском кризисе. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев…", — отметила зампред ведомства в беседе с журналистами.Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают возможность вмешательства в украинский конфликт, что может изменить его характер и заставить Россию реагировать на внешние угрозы.Кроме того, ранее сообщалось, что Россия обсуждает возможное применение ядерного оружия, в случае внешней агрессии против российского государства.

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россия, сша, пентагон, ракетные удары