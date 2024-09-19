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В США предрекли катастрофу для ВСУ в Курской области - 19.09.2024, ПРАЙМ
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В США предрекли катастрофу для ВСУ в Курской области
В США предрекли катастрофу для ВСУ в Курской области - 19.09.2024, ПРАЙМ
В США предрекли катастрофу для ВСУ в Курской области
Неудачное вторжение в Курскую область может стать катастрофой для Вооруженных сил Украины. Об этом в статье для американского журнала National Interest написали | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T07:33+0300
2024-09-19T07:58+0300
россия
украина
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Неудачное вторжение в Курскую область может стать катастрофой для Вооруженных сил Украины. Об этом в статье для американского журнала National Interest написали аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон."Месяц спустя очевидно, что украинское вторжение слабо изменило ситуацию на земле и что Украине и ее союзника следует приложить все усилия, чтобы начать переговоры с Россией", — отметили авторы материала.Кроме того, как считают аналитики, контрнаступление российских ВС в регионе поставило украинскую армию перед сложным выбором. Теперь ей придется либо отступить с захваченных территорий, либо потерять множество солдат.По словам Бесснера и Дэвисона, вне зависимости от решения Украины, ситуация по большому счету есть и останется такой же, какой была до вторжения."Украина попросту не сможет победить Россию &lt;..&gt; из-за сокращающихся людских ресурсов", — заключили эксперты.
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россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
07:33 19.09.2024 (обновлено: 07:58 19.09.2024)
 
В США предрекли катастрофу для ВСУ в Курской области

NI: Киев после вторжения в Курскую область оказался перед сложным выбором

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Неудачное вторжение в Курскую область может стать катастрофой для Вооруженных сил Украины. Об этом в статье для американского журнала National Interest написали аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон.
"Месяц спустя очевидно, что украинское вторжение слабо изменило ситуацию на земле и что Украине и ее союзника следует приложить все усилия, чтобы начать переговоры с Россией", — отметили авторы материала.
Кроме того, как считают аналитики, контрнаступление российских ВС в регионе поставило украинскую армию перед сложным выбором. Теперь ей придется либо отступить с захваченных территорий, либо потерять множество солдат.
По словам Бесснера и Дэвисона, вне зависимости от решения Украины, ситуация по большому счету есть и останется такой же, какой была до вторжения.
"Украина попросту не сможет победить Россию <..> из-за сокращающихся людских ресурсов", — заключили эксперты.
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