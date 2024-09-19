https://1prime.ru/20240919/ukraina-851663745.html

В США предрекли катастрофу для ВСУ в Курской области

В США предрекли катастрофу для ВСУ в Курской области - 19.09.2024, ПРАЙМ

В США предрекли катастрофу для ВСУ в Курской области

Неудачное вторжение в Курскую область может стать катастрофой для Вооруженных сил Украины. Об этом в статье для американского журнала National Interest написали | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T07:33+0300

2024-09-19T07:33+0300

2024-09-19T07:58+0300

россия

украина

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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Неудачное вторжение в Курскую область может стать катастрофой для Вооруженных сил Украины. Об этом в статье для американского журнала National Interest написали аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон."Месяц спустя очевидно, что украинское вторжение слабо изменило ситуацию на земле и что Украине и ее союзника следует приложить все усилия, чтобы начать переговоры с Россией", — отметили авторы материала.Кроме того, как считают аналитики, контрнаступление российских ВС в регионе поставило украинскую армию перед сложным выбором. Теперь ей придется либо отступить с захваченных территорий, либо потерять множество солдат.По словам Бесснера и Дэвисона, вне зависимости от решения Украины, ситуация по большому счету есть и останется такой же, какой была до вторжения."Украина попросту не сможет победить Россию <..> из-за сокращающихся людских ресурсов", — заключили эксперты.

https://1prime.ru/20240918/maroderstvo-851636846.html

украина

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