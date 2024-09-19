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МЭА подсчитало объем ожидаемого дефицита электроэнергии на Украине

МЭА подсчитало объем ожидаемого дефицита электроэнергии на Украине - 19.09.2024, ПРАЙМ

МЭА подсчитало объем ожидаемого дефицита электроэнергии на Украине

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что дефицит предложения электроэнергии на Украине предстоящей зимой может достичь на пике 6 ГВт, что... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T14:50+0300

2024-09-19T14:50+0300

2024-09-19T14:50+0300

энергетика

украина

мэа

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что дефицит предложения электроэнергии на Украине предстоящей зимой может достичь на пике 6 ГВт, что сопоставимо с годовым пиковым спросом Дании, сообщило агентство. "Пиковый спрос может вырасти до 18,5 ГВт этой зимой. Даже с учетом возвращения атомных блоков из ремонта летом и продолжающегося импорта 1,7 ГВт электроэнергии от европейских соседей Украины, дефицит поставок может достигнуть 6 ГВт, что эквивалентно пиковому годовому спросу в Дании. Дальнейшие атаки на инфраструктуру, непредвиденные поломки оборудования и пропущенные циклы технического обслуживания добавляют дополнительные риски", - говорится в статье МЭА. Также агентство отметило, что ожидает нагрузку на газовый баланс в стране, в частности, на фоне прекращения транзита российского газа с января, так как договор с "Газпромом" пока продлевать не планируется. Это потребует дополнительных поставок из Центральной и Восточной Европы. Чтобы обеспечить энергобезопасность Украины, агентство призвало международных партнеров Украины "проявить творческий подход и гибкость", чтобы помочь, и предложило десять действий для этого. В частности, МЭА считает важным ускорить доставку в страну оборудования и запчастей для ремонта на энергообъектах, расширить мощности по передаче электроэнергии вместе с Евросоюзом, увеличить объемы хранения газа и укрепить надежность импорта газа из ЕС.

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