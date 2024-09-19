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"На грани уничтожения". На Западе сделали дерзкое заявление о спецоперации
"На грани уничтожения". На Западе сделали дерзкое заявление о спецоперации - 19.09.2024, ПРАЙМ
"На грани уничтожения". На Западе сделали дерзкое заявление о спецоперации
Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями привел Украину к краху. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T16:18+0300
2024-09-19T16:18+0300
2024-09-19T16:18+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями привел Украину к краху. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз."Клоун-принц-диктатор поставил Украину в такое положение, что она на грани уничтожения", — отметил журналист.Он также подчеркнул, что Зеленский продолжает настаивать на своей способности одержать окончательную победу, несмотря на истечение срока полномочий.Полномочия Зеленского истекли 20 мая, однако президентские выборы на Украине отменили из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что единственными легитимными органами власти в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.
https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"На грани уничтожения". На Западе сделали дерзкое заявление о спецоперации
Журналист Боуз: Украина на грани уничтожения по вине Зеленского
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями привел Украину к краху. Такое мнение в социальной сети Х выразил
ирландский журналист Чей Боуз.
"Клоун-принц-диктатор поставил Украину в такое положение, что она на грани уничтожения", — отметил журналист.
Он также подчеркнул, что Зеленский продолжает настаивать на своей способности одержать окончательную победу, несмотря на истечение срока полномочий.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая, однако президентские выборы на Украине отменили из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что единственными легитимными органами власти в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности