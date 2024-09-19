https://1prime.ru/20240919/ukraina-851672478.html

"На грани уничтожения". На Западе сделали дерзкое заявление о спецоперации

"На грани уничтожения". На Западе сделали дерзкое заявление о спецоперации - 19.09.2024, ПРАЙМ

"На грани уничтожения". На Западе сделали дерзкое заявление о спецоперации

Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями привел Украину к краху. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T16:18+0300

2024-09-19T16:18+0300

2024-09-19T16:18+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями привел Украину к краху. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз."Клоун-принц-диктатор поставил Украину в такое положение, что она на грани уничтожения", — отметил журналист.Он также подчеркнул, что Зеленский продолжает настаивать на своей способности одержать окончательную победу, несмотря на истечение срока полномочий.Полномочия Зеленского истекли 20 мая, однако президентские выборы на Украине отменили из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что единственными легитимными органами власти в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.

https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html

украина

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украина, владимир зеленский