https://1prime.ru/20240919/ukraina-851677600.html
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира - 19.09.2024, ПРАЙМ
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира
Лучшей гарантией устойчивого мира на Украине и безопасности для Киева может стать членство Киева в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T20:33+0300
2024-09-19T20:33+0300
2024-09-19T20:37+0300
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Лучшей гарантией устойчивого мира на Украине и безопасности для Киева может стать членство Киева в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с журналистами."Стабильного мира на Украине не удастся достичь без ее членства в НАТО. Наши двери открыты, Украина станет членом альянса… Рано или поздно, встанет вопрос о мирных договоренностях", — отметил он.По словам Столтенберга, важнг предоставить Украине оружие и гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены ведущими союзниками, включая США. Однако вступление Украины в НАТО требует единогласного одобрения всех членов альянса и прекращение вооруженного конфликта.Ранее президент России Владимир Путин выразил опасения, что вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России и является одной из причин начала военной операции. Российские официальные представители подчеркнули, что НАТО нацелен на конфронтацию, а расширение альянса не принесет Европе большей безопасности.
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нато, украина, йенс столтенберг
Политика, НАТО, УКРАИНА, Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира
Столтенберг: членство Украины в НАТО станет лучшей гарантией "устойчивого мира"
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Лучшей гарантией устойчивого мира на Украине и безопасности для Киева может стать членство Киева в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с журналистами.
"Стабильного мира на Украине не удастся достичь без ее членства в НАТО. Наши двери открыты, Украина станет членом альянса… Рано или поздно, встанет вопрос о мирных договоренностях", — отметил он.
По словам Столтенберга, важнг предоставить Украине оружие и гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены ведущими союзниками, включая США. Однако вступление Украины в НАТО требует единогласного одобрения всех членов альянса и прекращение вооруженного конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин выразил опасения, что вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России и является одной из причин начала военной операции. Российские официальные представители подчеркнули, что НАТО нацелен на конфронтацию, а расширение альянса не принесет Европе большей безопасности.
НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг