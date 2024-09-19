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Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира - 19.09.2024, ПРАЙМ
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира
Лучшей гарантией устойчивого мира на Украине и безопасности для Киева может стать членство Киева в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T20:33+0300
2024-09-19T20:37+0300
политика
нато
украина
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Лучшей гарантией устойчивого мира на Украине и безопасности для Киева может стать членство Киева в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с журналистами."Стабильного мира на Украине не удастся достичь без ее членства в НАТО. Наши двери открыты, Украина станет членом альянса… Рано или поздно, встанет вопрос о мирных договоренностях", — отметил он.По словам Столтенберга, важнг предоставить Украине оружие и гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены ведущими союзниками, включая США. Однако вступление Украины в НАТО требует единогласного одобрения всех членов альянса и прекращение вооруженного конфликта.Ранее президент России Владимир Путин выразил опасения, что вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России и является одной из причин начала военной операции. Российские официальные представители подчеркнули, что НАТО нацелен на конфронтацию, а расширение альянса не принесет Европе большей безопасности.
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нато, украина, йенс столтенберг
Политика, НАТО, УКРАИНА, Йенс Столтенберг
20:33 19.09.2024 (обновлено: 20:37 19.09.2024)
 
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира

Столтенберг: членство Украины в НАТО станет лучшей гарантией "устойчивого мира"

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Лучшей гарантией устойчивого мира на Украине и безопасности для Киева может стать членство Киева в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с журналистами.
"Стабильного мира на Украине не удастся достичь без ее членства в НАТО. Наши двери открыты, Украина станет членом альянса… Рано или поздно, встанет вопрос о мирных договоренностях", — отметил он.
По словам Столтенберга, важнг предоставить Украине оружие и гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены ведущими союзниками, включая США. Однако вступление Украины в НАТО требует единогласного одобрения всех членов альянса и прекращение вооруженного конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин выразил опасения, что вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России и является одной из причин начала военной операции. Российские официальные представители подчеркнули, что НАТО нацелен на конфронтацию, а расширение альянса не принесет Европе большей безопасности.
*Генсек НАТО Й.Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
НАТО до последнего старалась сохранить диалог с Россией, заявил Столтенберг
19:39
 
ПолитикаНАТОУКРАИНАЙенс Столтенберг
 
 
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