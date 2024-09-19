https://1prime.ru/20240919/ukraina-851677600.html

Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира

Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира - 19.09.2024, ПРАЙМ

Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира

Лучшей гарантией устойчивого мира на Украине и безопасности для Киева может стать членство Киева в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T20:33+0300

2024-09-19T20:33+0300

2024-09-19T20:37+0300

политика

нато

украина

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Лучшей гарантией устойчивого мира на Украине и безопасности для Киева может стать членство Киева в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с журналистами."Стабильного мира на Украине не удастся достичь без ее членства в НАТО. Наши двери открыты, Украина станет членом альянса… Рано или поздно, встанет вопрос о мирных договоренностях", — отметил он.По словам Столтенберга, важнг предоставить Украине оружие и гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены ведущими союзниками, включая США. Однако вступление Украины в НАТО требует единогласного одобрения всех членов альянса и прекращение вооруженного конфликта.Ранее президент России Владимир Путин выразил опасения, что вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России и является одной из причин начала военной операции. Российские официальные представители подчеркнули, что НАТО нацелен на конфронтацию, а расширение альянса не принесет Европе большей безопасности.

https://1prime.ru/20240919/nato-851676919.html

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нато, украина, йенс столтенберг