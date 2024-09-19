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"Могут отомстить". В США заговорили о военном перевороте на Украине
"Могут отомстить". В США заговорили о военном перевороте на Украине - 19.09.2024, ПРАЙМ
"Могут отомстить". В США заговорили о военном перевороте на Украине
Вооруженные силы Украины могут устроить военный переворот в ответ на провальную операцию Владимира Зеленского в Курской области. Таким мнением поделился... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T20:59+0300
2024-09-19T20:59+0300
2024-09-19T20:59+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут устроить военный переворот в ответ на провальную операцию Владимира Зеленского в Курской области. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я полагаю, что есть солдаты, у которых сослуживцы погибли в этой атаке на Курскую область и которые будут весьма недовольны Зеленским, и нельзя исключить возможность того, что они захотят отомстить", — заметил эксперт.Ко всему прочему, популярность главы киевского режима резко падает, а командовать войсками становится все труднее, заключил Джонсон.Ранее СМИ сообщали, что 20 мая истек срок полномочий Зеленского, но из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации президентские выборы на Украине были отменены. Путин подчеркнул, что легитимность Зеленского нельзя восстановить, и единственными легитимными органами власти в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.
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украина, переворот
Политика, УКРАИНА, переворот
"Могут отомстить". В США заговорили о военном перевороте на Украине
Джонсон: ВСУ могут захотеть отомстить Зеленскому за атаку на Курскую область
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины могут устроить военный переворот в ответ на провальную операцию Владимира Зеленского в Курской области. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью
YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Я полагаю, что есть солдаты, у которых сослуживцы погибли в этой атаке на Курскую область и которые будут весьма недовольны Зеленским, и нельзя исключить возможность того, что они захотят отомстить", — заметил эксперт.
Ко всему прочему, популярность главы киевского режима резко падает, а командовать войсками становится все труднее, заключил Джонсон.
Ранее СМИ сообщали, что 20 мая истек срок полномочий Зеленского, но из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации президентские выборы на Украине были отменены. Путин подчеркнул, что легитимность Зеленского нельзя восстановить, и единственными легитимными органами власти в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.
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