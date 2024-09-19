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Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки одного товара в Россию

Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки одного товара в Россию - 19.09.2024, ПРАЙМ

Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки одного товара в Россию

Евросоюз в июле нарастил поставки вина в Россию вдвое после того, как в начале лета их объем упал до минимума за почти пятнадцать лет, следует из анализа РИА... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T05:41+0300

2024-09-19T05:41+0300

2024-09-19T05:41+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в июле нарастил поставки вина в Россию вдвое после того, как в начале лета их объем упал до минимума за почти пятнадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Европейский экспорт этого товара в Россию сокращался весь второй квартал, пока в июне не достиг минимальных с января 2010 года 6,3 тысячи тонн. Однако уже в июле поставки неожиданно подскочили почти вдвое - до 12,1 тысячи тонн. Продажи вина нарастили все европейские поставщики. Среди крупных экспортеров сильнее всего поставки выросли у Испании - в 2,4 раза, до 980 тонн, а также у Латвии - в 2,2 раза, до 1,4 тысячи тонн. Примерно вдвое увеличили продажи Италия (4,9 тысячи тонн), Португалия (1,3 тысячи тонн) и Германия (около 800 тонн). Интересно, что поставки игристых вин выросли сильнее, чем остальных видов - в 2,4 раза против 1,8 раза. Игристых вин было ввезено в июле 3,7 тысячи тонн, а других - 8,3 тысячи. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

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