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"Яндекс Маркет" зарегистрировал торговый знак "Ultima Яндекс Маркет"
"Яндекс Маркет" зарегистрировал торговый знак "Ultima Яндекс Маркет" - 19.09.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Маркет" зарегистрировал торговый знак "Ultima Яндекс Маркет"
"Яндекс Маркет" регистрирует новый торговый знак "Ultima Яндекс Маркет" - под этим брендом будет развиваться направление, в которое войдут модные бренды,... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T18:00+0300
2024-09-19T18:00+0300
2024-09-19T18:00+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" регистрирует новый торговый знак "Ultima Яндекс Маркет" - под этим брендом будет развиваться направление, в которое войдут модные бренды, лимитированные коллекции и хорошо известные марки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс Маркет" подал заявку на регистрацию торгового знака Ultima Яндекс Маркет. Компания планирует развивать под этим брендом новую бизнес-вертикаль с эксклюзивным ассортиментом: в нее войдут модные бренды, лимитированные коллекции и хорошо известные марки", - сказали в пресс-службе. Как указано в заявке, размещенной на сайте Федерального института промышленной собственности, заявка поступила 16 сентября. В перечне товаров и услуг значатся заключение торговых сделок через интернет-магазины, услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями, услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями. Кроме этого, в перечне - услуги онлайн-заказа еды из ресторанов навынос и доставку; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями.
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россия, яндекс маркет
"Яндекс Маркет" зарегистрировал торговый знак "Ultima Яндекс Маркет"
"Яндекс Маркет" регистрирует новый торговый знак "Ultima Яндекс Маркет"
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" регистрирует новый торговый знак "Ultima Яндекс Маркет" - под этим брендом будет развиваться направление, в которое войдут модные бренды, лимитированные коллекции и хорошо известные марки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Яндекс Маркет" подал заявку на регистрацию торгового знака Ultima Яндекс Маркет. Компания планирует развивать под этим брендом новую бизнес-вертикаль с эксклюзивным ассортиментом: в нее войдут модные бренды, лимитированные коллекции и хорошо известные марки", - сказали в пресс-службе.
Как указано в заявке, размещенной на сайте Федерального института промышленной собственности, заявка поступила 16 сентября. В перечне товаров и услуг значатся заключение торговых сделок через интернет-магазины, услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями, услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями. Кроме этого, в перечне - услуги онлайн-заказа еды из ресторанов навынос и доставку; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями.