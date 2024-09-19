https://1prime.ru/20240919/yuan-851667735.html
Курс юаня на Московской бирже резко растет, рубль слабеет
Курс юаня на Московской бирже резко растет, рубль слабеет - 19.09.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже резко растет, рубль слабеет
Курс рубля в четверг снижается к юаню, китайская валюта дорожает до 13,12 рубля, на ослабление рубля влияет много факторов, следует из данных Московской биржи и | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T12:15+0300
2024-09-19T12:15+0300
2024-09-19T12:15+0300
юань
рубль
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг снижается к юаню, китайская валюта дорожает до 13,12 рубля, на ослабление рубля влияет много факторов, следует из данных Московской биржи и комментария аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.40 мск растет на 12 копеек, до 13,12 рубля. "Рубль продолжает терять позиции против своих конкурентов. Курс юаня к рублю впервые с середины апреля превысил отметку в 13 рублей. На курс рубля влияет ряд факторов, включая состояние торгового баланса и особенности поступления юаневой ликвидности, динамику цен на нефть, а также дисбаланс между спросом и предложением", - отмечает Владислав Антонов из BitRiver. Ноябрьский фьючерс марки Brent в то же время дорожает на 1,07% - до 71,43 доллара за баррель. Индекс государственных облигаций RGBI вчера обновил минимум с весны 2022 года, достигнув 102,3 пункта, доходность индекса выросла на 19 базисных пунктов – до 17,14% годовых, добавляет комментарий ситуации с ОФЗ Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка. Ожидается умеренный отскок на рынке и переход к консолидации после выхода данных об инфляционных ожиданиях, заключил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_db4d9c987ab9fe146a6e84d4f3790ea4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, рубль, мосбиржа
Курс юаня на Московской бирже резко растет, рубль слабеет
Курс юаня на Московской бирже резко растет, рубль слабеет
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг снижается к юаню, китайская валюта дорожает до 13,12 рубля, на ослабление рубля влияет много факторов, следует из данных Московской биржи и комментария аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.40 мск растет на 12 копеек, до 13,12 рубля.
"Рубль продолжает терять позиции против своих конкурентов. Курс юаня к рублю впервые с середины апреля превысил отметку в 13 рублей. На курс рубля влияет ряд факторов, включая состояние торгового баланса и особенности поступления юаневой ликвидности, динамику цен на нефть, а также дисбаланс между спросом и предложением", - отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
Ноябрьский фьючерс марки Brent в то же время дорожает на 1,07% - до 71,43 доллара за баррель.
Индекс государственных облигаций RGBI вчера обновил минимум с весны 2022 года, достигнув 102,3 пункта, доходность индекса выросла на 19 базисных пунктов – до 17,14% годовых, добавляет комментарий ситуации с ОФЗ Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка.
Ожидается умеренный отскок на рынке и переход к консолидации после выхода данных об инфляционных ожиданиях, заключил он.