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Курс юаня на Московской бирже резко растет, рубль слабеет

Курс юаня на Московской бирже резко растет, рубль слабеет - 19.09.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Московской бирже резко растет, рубль слабеет

Курс рубля в четверг снижается к юаню, китайская валюта дорожает до 13,12 рубля, на ослабление рубля влияет много факторов, следует из данных Московской биржи и | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T12:15+0300

2024-09-19T12:15+0300

2024-09-19T12:15+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг снижается к юаню, китайская валюта дорожает до 13,12 рубля, на ослабление рубля влияет много факторов, следует из данных Московской биржи и комментария аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.40 мск растет на 12 копеек, до 13,12 рубля. "Рубль продолжает терять позиции против своих конкурентов. Курс юаня к рублю впервые с середины апреля превысил отметку в 13 рублей. На курс рубля влияет ряд факторов, включая состояние торгового баланса и особенности поступления юаневой ликвидности, динамику цен на нефть, а также дисбаланс между спросом и предложением", - отмечает Владислав Антонов из BitRiver. Ноябрьский фьючерс марки Brent в то же время дорожает на 1,07% - до 71,43 доллара за баррель. Индекс государственных облигаций RGBI вчера обновил минимум с весны 2022 года, достигнув 102,3 пункта, доходность индекса выросла на 19 базисных пунктов – до 17,14% годовых, добавляет комментарий ситуации с ОФЗ Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка. Ожидается умеренный отскок на рынке и переход к консолидации после выхода данных об инфляционных ожиданиях, заключил он.

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юань, рубль, мосбиржа