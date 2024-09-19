https://1prime.ru/20240919/zakharova-851677731.html
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота - 19.09.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявления армянских властей о якобы готовящейся Россией группе для захвата власти... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T20:47+0300
2024-09-19T20:47+0300
2024-09-19T20:47+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявления армянских властей о якобы готовящейся Россией группе для захвата власти в Армении."Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?", — отметила дипломат отвечая на вопрос журналиста на полях Евразийского женского форума.Накануне, Следственный комитет Армении объявил, что в стране была нейтрализована группа, вербовавшая людей для подготовки к захвату власти в Ереване с помощью обучения в России.Захарова указала, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предполагаемой угрозе суверенитету Армении со стороны ОДКБ противоречит реальности. Она также отметила, что ОДКБ ответственно и достойно относится к своим государствам-членам, и Россия будет настаивать на своей позиции перед армянским руководством.
https://1prime.ru/20240918/armeniya-851644115.html
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россия, армения, мария захарова
Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Мария Захарова
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота
Захарова пошутила о заявлениях Еревана о якобы участии РФ в попытке переворота
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявления армянских властей о якобы готовящейся Россией группе для захвата власти в Армении.
"Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?", — отметила дипломат отвечая на вопрос журналиста на полях Евразийского женского форума.
Накануне, Следственный комитет Армении объявил, что в стране была нейтрализована группа, вербовавшая людей для подготовки к захвату власти в Ереване с помощью обучения в России.
Захарова указала, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предполагаемой угрозе суверенитету Армении со стороны ОДКБ противоречит реальности. Она также отметила, что ОДКБ ответственно и достойно относится к своим государствам-членам, и Россия будет настаивать на своей позиции перед армянским руководством.
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