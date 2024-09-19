Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота - 19.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240919/zakharova-851677731.html
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота - 19.09.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявления армянских властей о якобы готовящейся Россией группе для захвата власти... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T20:47+0300
2024-09-19T20:47+0300
политика
россия
армения
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848924781_0:0:3333:1876_1920x0_80_0_0_dabac9b08b4acc1bd33be74c1171555e.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявления армянских властей о якобы готовящейся Россией группе для захвата власти в Армении."Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?", — отметила дипломат отвечая на вопрос журналиста на полях Евразийского женского форума.Накануне, Следственный комитет Армении объявил, что в стране была нейтрализована группа, вербовавшая людей для подготовки к захвату власти в Ереване с помощью обучения в России.Захарова указала, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предполагаемой угрозе суверенитету Армении со стороны ОДКБ противоречит реальности. Она также отметила, что ОДКБ ответственно и достойно относится к своим государствам-членам, и Россия будет настаивать на своей позиции перед армянским руководством.
https://1prime.ru/20240918/armeniya-851644115.html
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848924781_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_3862926ca36bc09cdb30e73f386e8777.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, армения, мария захарова
Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Мария Захарова
20:47 19.09.2024
 
Захарова ответила на слова Армении о "следе" России в попытке госпереворота

Захарова пошутила о заявлениях Еревана о якобы участии РФ в попытке переворота

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявления армянских властей о якобы готовящейся Россией группе для захвата власти в Армении.
"Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?", — отметила дипломат отвечая на вопрос журналиста на полях Евразийского женского форума.
Накануне, Следственный комитет Армении объявил, что в стране была нейтрализована группа, вербовавшая людей для подготовки к захвату власти в Ереване с помощью обучения в России.
Захарова указала, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предполагаемой угрозе суверенитету Армении со стороны ОДКБ противоречит реальности. Она также отметила, что ОДКБ ответственно и достойно относится к своим государствам-членам, и Россия будет настаивать на своей позиции перед армянским руководством.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Песков рассказал, кто должен решать вопрос о вступлении Армении в ЕС
Вчера, 12:38
 
ПолитикаРОССИЯАРМЕНИЯМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала