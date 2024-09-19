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В Раде предупредили Зеленского о риске переворота на Украине

В Раде предупредили Зеленского о риске переворота на Украине - 19.09.2024, ПРАЙМ

В Раде предупредили Зеленского о риске переворота на Украине

Если на Украине в незамедлительном порядке не пройдут президентские выборы, то украинского лидера Владимира Зеленского ждет переворот. Об этом сообщил депутат... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T06:36+0300

2024-09-19T06:36+0300

2024-09-19T06:36+0300

украина

верховная рада

владимир зеленский

президентские выборы на украине

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Если на Украине в незамедлительном порядке не пройдут президентские выборы, то украинского лидера Владимира Зеленского ждет переворот. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале."Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал все вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит", - написал Дубинский.Более того, он добавил, что считает проведение выборов в кратчайшие сроки "шансом" для Украины. 20 мая Владимир Зеленский официально перестал быть украинским президентом. Тем не менее, выборы нового главы государства были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией в стране. Зеленский заявлял, что сейчас выборы "несвоевременны".

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украина, верховная рада, владимир зеленский, президентские выборы на украине