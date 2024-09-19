https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851665054.html

В Госдуме указали на две лишние буквы в "плане победы" Зеленского

В Госдуме указали на две лишние буквы в "плане победы" Зеленского - 19.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме указали на две лишние буквы в "плане победы" Зеленского

В словосочетании "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского есть две лишне буквы, так как на деле это план беды для украинцев. Об этом рассказал... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T10:02+0300

2024-09-19T10:02+0300

2024-09-19T10:02+0300

спецоперация на украине

россия

украина

госдума

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f6609ab1411e65d509da3054607eadc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. В словосочетании "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского есть две лишне буквы, так как на деле это план беды для украинцев. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от крымского парламента Михаил Шеремет.Ранее украинский лидер написал в своем Telegram-канале, что он полностью подготовил план "победы" Украины. По словам Зеленского, он проработал все пункты, ключевые положения и дополнения, поэтому о заморозке кризиса не может идти и речи."Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет агентству РИА Новости. Кроме того, как добавил парламентарий, Зеленскому стоит готовиться к плану с одним главным пунктом: "капитуляция киевского режима". По его словам, все другие планы потерпят неудачу.

https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851663349.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, госдума, владимир зеленский