https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851665054.html
В Госдуме указали на две лишние буквы в "плане победы" Зеленского
В Госдуме указали на две лишние буквы в "плане победы" Зеленского - 19.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме указали на две лишние буквы в "плане победы" Зеленского
В словосочетании "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского есть две лишне буквы, так как на деле это план беды для украинцев. Об этом рассказал... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T10:02+0300
2024-09-19T10:02+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. В словосочетании "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского есть две лишне буквы, так как на деле это план беды для украинцев. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от крымского парламента Михаил Шеремет.Ранее украинский лидер написал в своем Telegram-канале, что он полностью подготовил план "победы" Украины. По словам Зеленского, он проработал все пункты, ключевые положения и дополнения, поэтому о заморозке кризиса не может идти и речи."Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет агентству РИА Новости. Кроме того, как добавил парламентарий, Зеленскому стоит готовиться к плану с одним главным пунктом: "капитуляция киевского режима". По его словам, все другие планы потерпят неудачу.
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россия, украина, госдума, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума, Владимир Зеленский
В Госдуме указали на две лишние буквы в "плане победы" Зеленского
Шеремет: в "плане победы" Зеленского есть лишние буквы, так как это план беды
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. В словосочетании "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского есть две лишне буквы, так как на деле это план беды для украинцев. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от крымского парламента Михаил Шеремет.
Ранее украинский лидер написал в своем Telegram-канале, что он полностью подготовил план "победы" Украины. По словам Зеленского, он проработал все пункты, ключевые положения и дополнения, поэтому о заморозке кризиса не может идти и речи.
"Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет агентству РИА Новости.
Кроме того, как добавил парламентарий, Зеленскому стоит готовиться к плану с одним главным пунктом: "капитуляция киевского режима". По его словам, все другие планы потерпят неудачу.
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