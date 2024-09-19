https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851669372.html

В Крыму назвали план "победы" Зеленского пустым звуком

В Крыму назвали план "победы" Зеленского пустым звуком - 19.09.2024, ПРАЙМ

В Крыму назвали план "победы" Зеленского пустым звуком

"План победы" украинского лидера Владимира Зеленского является пустым звуком, подчеркнул глава парламента Крыма Владимир Константинов. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T13:31+0300

2024-09-19T13:31+0300

2024-09-19T13:32+0300

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. "План победы" украинского лидера Владимира Зеленского является пустым звуком, подчеркнул глава парламента Крыма Владимир Константинов.Парламентарий также добавил, что для Зеленского вообще не существует войны. По словам Константинова, глава киевского режима живет в другом измерении, а это значит, что все решат, "как обычно, за него и без него"."Любое противостояние заканчивается переговорами. Мой прогноз — шанс на мирные переговоры, подписание мира не по формуле Зеленского — будут. То, что он заявляет о принуждении России к переговорам — полный бред. Это его надо принуждать, а не нас", - сказал депутат.По его словам, спонсоры Киева продолжают носиться с идеей нанесения России стратегического поражения. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что он полностью подготовил план "победы" Украины. По словам Зеленского, он проработал все пункты, ключевые положения и дополнения, поэтому о заморозке кризиса не может идти и речи.

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россия, украина, крым, владимир зеленский