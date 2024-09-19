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"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности - 19.09.2024, ПРАЙМ
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"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности - 19.09.2024, ПРАЙМ
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности
Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в серьезной опасности на фоне краха ВСУ на фронте. Таким мнением поделился экс-полковник ВС США Лоуренс... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T15:30+0300
2024-09-19T15:30+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в серьезной опасности на фоне краха ВСУ на фронте. Таким мнением поделился экс-полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Прямо сейчас, в эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности", — отметил Уилкерсон.По словам бывшего военнослужащего, Зеленскому остается только уйти в отставку, либо покинуть Украину, так как с ним могут расправиться сами украинцы.Полномочия Зеленского истекли 20 мая, однако президентские выборы на Украине отменили из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что единственными легитимными органами власти в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:30 19.09.2024
 
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности

Полковник Уилкерсон: Зеленскому скоро придется уйти в отставку или бежать

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в серьезной опасности на фоне краха ВСУ на фронте. Таким мнением поделился экс-полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Прямо сейчас, в эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности", — отметил Уилкерсон.
По словам бывшего военнослужащего, Зеленскому остается только уйти в отставку, либо покинуть Украину, так как с ним могут расправиться сами украинцы.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая, однако президентские выборы на Украине отменили из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что единственными легитимными органами власти в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
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ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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