https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности - 19.09.2024, ПРАЙМ
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности
Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в серьезной опасности на фоне краха ВСУ на фронте. Таким мнением поделился экс-полковник ВС США Лоуренс... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T15:30+0300
2024-09-19T15:30+0300
2024-09-19T15:30+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в серьезной опасности на фоне краха ВСУ на фронте. Таким мнением поделился экс-полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Прямо сейчас, в эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности", — отметил Уилкерсон.По словам бывшего военнослужащего, Зеленскому остается только уйти в отставку, либо покинуть Украину, так как с ним могут расправиться сами украинцы.Полномочия Зеленского истекли 20 мая, однако президентские выборы на Украине отменили из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что единственными легитимными органами власти в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.
https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851669372.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности
Полковник Уилкерсон: Зеленскому скоро придется уйти в отставку или бежать
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в серьезной опасности на фоне краха ВСУ на фронте. Таким мнением поделился
экс-полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Прямо сейчас, в эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности", — отметил Уилкерсон.
По словам бывшего военнослужащего, Зеленскому остается только уйти в отставку, либо покинуть Украину, так как с ним могут расправиться сами украинцы.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая, однако президентские выборы на Украине отменили из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что единственными легитимными органами власти в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.
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