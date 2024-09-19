https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html

"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности

"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности - 19.09.2024, ПРАЙМ

"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности

Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в серьезной опасности на фоне краха ВСУ на фронте. Таким мнением поделился экс-полковник ВС США Лоуренс... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T15:30+0300

2024-09-19T15:30+0300

2024-09-19T15:30+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в серьезной опасности на фоне краха ВСУ на фронте. Таким мнением поделился экс-полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Прямо сейчас, в эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности", — отметил Уилкерсон.По словам бывшего военнослужащего, Зеленскому остается только уйти в отставку, либо покинуть Украину, так как с ним могут расправиться сами украинцы.Полномочия Зеленского истекли 20 мая, однако президентские выборы на Украине отменили из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что единственными легитимными органами власти в Украине остаются Верховная Рада и ее спикер.

https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851669372.html

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украина, владимир зеленский