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"Самолет плюс" сравнил темпы сдачи жилья в Москве и Петербурге - 19.09.2024, ПРАЙМ
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"Самолет плюс" сравнил темпы сдачи жилья в Москве и Петербурге
"Самолет плюс" сравнил темпы сдачи жилья в Москве и Петербурге - 19.09.2024, ПРАЙМ
"Самолет плюс" сравнил темпы сдачи жилья в Москве и Петербурге
Сервис "Самолет Плюс", который входит в девелоперскую группу "Самолет" сравнил темпы сдачи недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T06:14+0300
2024-09-19T06:14+0300
россия
санкт-петербург
рынок недвижимости
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Сервис "Самолет Плюс", который входит в девелоперскую группу "Самолет" сравнил темпы сдачи недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.Так, отмечается, что в Москве сдать квартиру можно практически в два раза быстрее, чем в северной столице. Сдача столичных квартир происходит в среднем за шесть дней, в Санкт-Петербурге же придется потратить на это порядка десяти дней.В компании рассказали, что, несмотря на спрос, арендовать однокомнатную квартиру в Петербурге можно в среднем за 42 тысячи рублей в месяц, в Москве - за 49,9 тысячи рублей.Также, согласно информации платформы, летом однокомнатные кватиры в Москве подорожали на 20 процентов, в то время как в Санкт-Петербурге - на 25 процентов.
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россия, санкт-петербург, рынок недвижимости
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, рынок недвижимости
06:14 19.09.2024
 
"Самолет плюс" сравнил темпы сдачи жилья в Москве и Петербурге

"Самолет плюс": жилье в Москве сдается в два раза быстрее, чем в Петербурге

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовый многоэтажный жилой дом в Москве
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Сервис "Самолет Плюс", который входит в девелоперскую группу "Самолет" сравнил темпы сдачи недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.
Так, отмечается, что в Москве сдать квартиру можно практически в два раза быстрее, чем в северной столице. Сдача столичных квартир происходит в среднем за шесть дней, в Санкт-Петербурге же придется потратить на это порядка десяти дней.
В компании рассказали, что, несмотря на спрос, арендовать однокомнатную квартиру в Петербурге можно в среднем за 42 тысячи рублей в месяц, в Москве - за 49,9 тысячи рублей.
Также, согласно информации платформы, летом однокомнатные кватиры в Москве подорожали на 20 процентов, в то время как в Санкт-Петербурге - на 25 процентов.
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РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГрынок недвижимости
 
 
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