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"Им отшибли разум". МИД раскритиковал отправку Киеву средств от активов РФ

"Им отшибли разум". МИД раскритиковал отправку Киеву средств от активов РФ - 20.09.2024, ПРАЙМ

"Им отшибли разум". МИД раскритиковал отправку Киеву средств от активов РФ

Решение выделить Украине 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов на закупку вооружений означает потерю самостоятельности Евросоюзом. Такое | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T11:14+0300

2024-09-20T11:14+0300

2024-09-20T11:14+0300

экономика

россия

ес

замороженные российские активы

украина

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Решение выделить Украине 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов на закупку вооружений означает потерю самостоятельности Евросоюзом. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы уже много раз говорили о том, что Евросоюз утратил какую-либо самостоятельность. Они следуют бездумно... Им отшибли разум и парализовали волю для того, чтобы они продолжали следовать в фарватере конфронтационного и для ЕС самоубийственного курса. Это курс на эскалацию напряженности с Россией", - заметила дипломат в рамках брифинга "на полях" Евразийского женского форума.Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил, что деньги от российских замороженных активов были использованы для оплаты поставок Киеву ПВО и боеприпасов.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.

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россия, ес, замороженные российские активы, украина