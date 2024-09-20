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Solidcore готовится к делистингу

Solidcore готовится к делистингу - 20.09.2024, ПРАЙМ

Solidcore готовится к делистингу

Сегодня брокер "КИТ Финанс" последним завершил прием заявок на обмен российских акций Solidcore Resources(бывший Polymetal) на бумаги компании, торгуемые на... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T19:49+0300

2024-09-20T19:49+0300

2024-09-20T19:51+0300

статья

polymetal

акции

обмен

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Сегодня брокер "КИТ Финанс" последним завершил прием заявок на обмен российских акций Solidcore Resources(бывший Polymetal) на бумаги компании, торгуемые на бирже AIX в Астане. Теперь эта опция недоступна. Что делать инвесторам, которые не успели или не захотели обменять свои акции?Можно попытаться продать акции в ходе торгов на Московской бирже, но объем спроса там относительно небольшой. К тому же с 24 сентября акции Solidcore перестанут торговаться на Мосбирже.Другим доступным способом монетизировать инвестиции в Solidcore остается оферта инвестиционной компании "Питер Траст", которая предлагает выкупить акции по цене 235,4 рубля за штуку, что соответствует рыночной цене на конец августа. Предложение "Питер Траст" действует до 27 сентября.После этой даты российские акции Solidcore могут превратиться в неликвид. Поскольку они находятся в инфраструктуре НРД, попавшей под санкции, то свободно вывести их и, например, обменять на акции компании на AIX, невозможно. Единственным вариантом останется внебиржевой рынок, где найти покупателя на неликвидный актив будет крайне сложно.Напомним, что в 2022 году компания Polymetal, одна из голубых фишек на фондовом рынке, разделила активы в России и Казахстане. Российские активы Polymetal впоследствии были проданы группе "Мангазея", а казахский бизнес стал торговаться под новым именем Solidcore Resources.В первом полугодии 2024 года Solidcore увеличил выручку на 79% до $704 млн за счет продажи запасов золота с месторождения Кызыл, накопленных ранее из-за логистических проблем. Рентабельность по EBITDA снизилась с 50,9% до 49,1% из-за роста себестоимости.В ближайшие пять лет Solidcore планирует капвложения в размере около $1 млрд, большая часть из которых будет направлена на строительство Иртышского ГМК (Ertis POX). С учетом масштабной инвестиционной программы способность компании выплачивать значительные дивиденды после завершения юридических процедур делистинга из Москвы и Лондона, остается под вопросом.Если, несмотря на неопределенность, российские инвесторы верят в долгосрочный потенциал Solidcore и хотят остаться в компании – но упустили возможность подать заявку на обмен брокеру – им остается продать российские акции и купить казахские. С учетом завершения процедуры обмена и санкций против НРД и Мосбиржи других вариантов просто нет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

polymetal, акции, обмен