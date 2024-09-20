https://1prime.ru/20240920/alyans-851693401.html

Лавров объяснил, почему России и Китаю не нужен альянс по типу НАТО

Лавров объяснил, почему России и Китаю не нужен альянс по типу НАТО - 20.09.2024, ПРАЙМ

Лавров объяснил, почему России и Китаю не нужен альянс по типу НАТО

Москва и Пекин не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО, заявил в беседе с телеканалом Sky News Arabia глава МИД РФ Сергей Лавров. | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T19:33+0300

2024-09-20T19:33+0300

2024-09-20T19:41+0300

политика

сергей лавров

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849499473_0:0:2651:1492_1920x0_80_0_0_c6553c1cd230dc311a39e75803e548e3.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Москва и Пекин не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО, заявил в беседе с телеканалом Sky News Arabia глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нас часто спрашивают, когда мы будем создавать военный альянс. Нам не нужно это делать. Регулярно проводим военные учения, в том числе военно-морские и сухопутные, военно-воздушные, - отметил министр. - <...> Все это без какого-либо военного союза типа Североатлантического альянса".В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что у Москвы и Пекина общие интересы в области безопасности в ситуации, когда США стараются "протащить" архитектуру Североатлантического альянса в АТР и создают там блоковые организации наподобие "АУКУС", а также другие объединения - "четверки" и "тройки". "Конечно, это все делается с открытой объявленной целью сдерживания Китая и России. Мы должны быть бдительны, это нас сближает еще больше, - отметил Лавров. - Мы – естественные партнеры".

https://1prime.ru/20240912/lavrov-851520728.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, россия, китай