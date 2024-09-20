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Лавров объяснил, почему России и Китаю не нужен альянс по типу НАТО
Лавров объяснил, почему России и Китаю не нужен альянс по типу НАТО - 20.09.2024, ПРАЙМ
Лавров объяснил, почему России и Китаю не нужен альянс по типу НАТО
Москва и Пекин не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО, заявил в беседе с телеканалом Sky News Arabia глава МИД РФ Сергей Лавров. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T19:33+0300
2024-09-20T19:33+0300
2024-09-20T19:41+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Москва и Пекин не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО, заявил в беседе с телеканалом Sky News Arabia глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нас часто спрашивают, когда мы будем создавать военный альянс. Нам не нужно это делать. Регулярно проводим военные учения, в том числе военно-морские и сухопутные, военно-воздушные, - отметил министр. - <...> Все это без какого-либо военного союза типа Североатлантического альянса".В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что у Москвы и Пекина общие интересы в области безопасности в ситуации, когда США стараются "протащить" архитектуру Североатлантического альянса в АТР и создают там блоковые организации наподобие "АУКУС", а также другие объединения - "четверки" и "тройки". "Конечно, это все делается с открытой объявленной целью сдерживания Китая и России. Мы должны быть бдительны, это нас сближает еще больше, - отметил Лавров. - Мы – естественные партнеры".
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сергей лавров, россия, китай
Политика, Сергей Лавров, РОССИЯ, КИТАЙ
Лавров объяснил, почему России и Китаю не нужен альянс по типу НАТО
Лавров: Москва и Пекин не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Москва и Пекин не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО, заявил в беседе с телеканалом Sky News Arabia глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас часто спрашивают, когда мы будем создавать военный альянс. Нам не нужно это делать. Регулярно проводим военные учения, в том числе военно-морские и сухопутные, военно-воздушные, - отметил министр. - <...> Все это без какого-либо военного союза типа Североатлантического альянса".
В то же время глава российской дипломатии подчеркнул, что у Москвы и Пекина общие интересы в области безопасности в ситуации, когда США стараются "протащить" архитектуру Североатлантического альянса в АТР и создают там блоковые организации наподобие "АУКУС", а также другие объединения - "четверки" и "тройки".
Лавров прокомментировал одну из версий взрыва "Северных потоков"
"Конечно, это все делается с открытой объявленной целью сдерживания Китая и России. Мы должны быть бдительны, это нас сближает еще больше, - отметил Лавров. - Мы – естественные партнеры".